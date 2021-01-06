ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Протесты в США: Палата представителей вслед за Сенатом прервала заседание

Вашингтон, Среда 06 января 2021 22:12
Протесты в США: Палата представителей вслед за Сенатом прервала заседание
Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Палата представителей США вслед за Сенатом прервала заседание из-за протестов. В обеих палатах Конгресса сегодня проходят заседания по утверждению результатов выборов президента США.

Об этом сообщили в пресс-службе Палаты представителей Конгресса США.

"Палата представителей находится в перерыве по вызову председателя", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сторонники Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста, которая переросла в столкновения. Несколько десятков протестующих ворвались в Капитолий, где сегодня заседает американский Конгресс. Обе палаты американского Конгресса прервали заседания.

После прорыва протестующих из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия протесты в СШАВыборы в США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь