Протесты в США: генпрокурор назвал доказательства постороннего вмешательства

У федеральных правозащитных органов Соединенных Штатов есть доказательства того, что коллективы экстремистских группировок повлияли на протесты в США таким образом, чтобы мирные демонстрации превратились в массовые беспорядки. Данные о постороннем воздействии на протесты озвучил главный прокурор США Уильям Барр в четверг, 4 июня.

Об этом сообщает New York Post.

Среди других Барр назвал экстремистскую группу "Антифа", которая во время протестов, возникших после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, "преследовала свою собственную насильственную цель".

Кроме того, генпрокурор упомянул новое антиправительственное движение Boogaloo, которое стремится к вооруженному восстанию против существующего строя.

"У нас есть доказательные факты того, что "Антифа" и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических взглядов были втянуты в эти беспорядки... Есть группы, у которых нет конкретной идеологии, кроме анархии. Некоторые группы хотят развязать гражданскую войну - среди таких движение Boogaloo... Так что мы имеем дело со многими различными экстремистскими организациями», - сказал Барр на пресс-конференции.

В правоохранительных органах сообщили, что в связи с беспорядками арестованы более 50 человек, которые сотрудничали с радикальными группами. Генпрокурор Барр также призвал губернаторов штатов и других представителей местного самоуправления сотрудничать с полицией и Нацгвардией.

"Мы создали уже 200 совместных групп по борьбе с терроризмом по всей стране, чтобы помочь правоохранительным органам обнаружить и обвинить агитаторов, которые сеют насилие в мирные протесты на национальном уровне", - сказал он.

Напомним, 31 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что ультралевое движение "Антифа" будет признано террористической организацией в США, как это планировали сделать еще в 2019 году.