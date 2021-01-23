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Протесты в России: полиция задержала более двух тысяч участников

Автор: Роман Тверденко

На акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России задержали почти 2,3 тысяч человек. Больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В столице России задержали 855 человек, в Петербурге - 327. 95 человек задержали в Новосибирске.

В статистике указаны задержания и в оккупированном Россией Крыму - в Севастополе задержали 6 человек, в Симферополе - 8. В этих городах штаб Навального также организовал протесты.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошли стычки участников акций протеста в поддержку Алексея Навального и полиции. Правоохранители продолжают жестко задерживать протестующих.

Напомним, сегодня, 23 января, во многих городах России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Позже суд отправил его под стражу на 30 суток.

Кроме того, как сообщили журналисты Bloomberg, Навальному в России грозит до 10 лет лишения свободы. В его отношении российские власти сейчас расследует сразу несколько дел.

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