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Переворот и протесты в Мьянме: что нужно знать

Автор: РБК-Украина

В феврале 2021 года в Мьянме произошел переворот - военные захватили власти в стране, после чего в Мьянме вспыхнули протесты. Демонстранты требуют освобождения из-под стражи избранных ими лидеров государства и восстановления демократии.

Подробнее о ситуации в Мьянме - в материале РБК-Украина.

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В воскресенье вечером бронетехника была выведена на улицы столицы Мьянмы - Янгона. Несколько десятков полицейских машин и водометов были размещены в центре столицы, недалеко от основного места скопления протестующих. Вскоре после полуночи жители сообщили об отключении интернета и телевидения.

Накануне были обнародованы поправки в Уголовный кодекс страны. Они предусматривают до 20 лет тюремного заключения за препятствование силам безопасности. Распространителям "панических настроений" грозит теперь до трех лет тюрьмы.

Что было ранее

1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране, сместили главу государства и объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. В частности, они задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Свои действия военные оправдывают тем, что итоги парламентских выборов были подтасованы в пользу конкурентов - партии "Национальная лига за демократию". Международные наблюдатели не подтверждают фальсификаций.

Переворот спровоцировал крупнейшие протесты в Мьянме за более чем десятилетие. Сотни тысяч людей вышли на улицы, осуждая действия военных. Силовики жестоко подавляли протесты - использовали оружие, дубинки и водометы. По данным мониторинговой группы "Ассоциация помощи политзаключенным", после переворота были задержаны не менее 400 человек. Военные блокировали работу интернета и телевидения.

Реакция мира

Министерство финансов США ввело персональные санкции из-за военного переворота в Мьянме. В санкционный список попали 10 физических и 3 юридических лица.

"Как будто генералы объявили войну своему народу: ночные рейды, продолжающиеся аресты, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это признаки отчаяния. Генералы, внимание: Вы понесете ответственность", - написал в своем Twitter спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Том Эндрюс.

Посольства Европейского Союза, Великобритании, Канады и других стран в Мьянме призвали военных воздержаться от насилия.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Мьянму в связи с чрезвычайным положением в стране и текущими событиями.

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