Протесты в Миннеаполисе: в город прибыли полтысячи нацгвардейцев

Из-за массовых беспорядков в американском Миннеаполисе в город прибыли бойцы Национальной гвардии. Власти города попросили помощи нацгвардейцев из-за поджогов и мародерства.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в город прибыли 500 нацгвардейцев для охраны некоторых районов, включая банки, продуктовые магазины и аптеки.

Также нацгвардейцы должны обеспечить возможность своевременного реагирования пожарных служб на вызовы, ведь вчера участились сообщения о прорывах на газопроводах.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как во время жесткого задержания правоохранителями умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из полицейских применил к Джорджу удушающий прием, а именно стал ему коленом на горло, и не отпускал, несмотря на просьбу мужчины. Флойд умер в больнице, куда его доставили в бессознательном состоянии.

Отметим, что в Миннеаполисе протесты сопровождались поджогами и мародерством, поэтому власти города попросили ввести Нацгвардию.

Позже губернатор штата Миннесота Тим Уолз разрешил привлечь нацгвардейцев к поддержанию правопорядка во время массовых протестов.

Кроме того, из-за протестов в Миннеаполисе на 72 часа ввели режим чрезвычайной ситуации.