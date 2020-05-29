Протесты в Миннеаполисе: в город прибыли полтысячи нацгвардейцев

Нацгвардейцы охраняют банки, магазины и аптеки
Из-за массовых беспорядков в американском Миннеаполисе в город прибыли бойцы Национальной гвардии. Власти города попросили помощи нацгвардейцев из-за поджогов и мародерства.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в город прибыли 500 нацгвардейцев для охраны некоторых районов, включая банки, продуктовые магазины и аптеки.
Также нацгвардейцы должны обеспечить возможность своевременного реагирования пожарных служб на вызовы, ведь вчера участились сообщения о прорывах на газопроводах.
Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как во время жесткого задержания правоохранителями умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из полицейских применил к Джорджу удушающий прием, а именно стал ему коленом на горло, и не отпускал, несмотря на просьбу мужчины. Флойд умер в больнице, куда его доставили в бессознательном состоянии.
Отметим, что в Миннеаполисе протесты сопровождались поджогами и мародерством, поэтому власти города попросили ввести Нацгвардию.
Позже губернатор штата Миннесота Тим Уолз разрешил привлечь нацгвардейцев к поддержанию правопорядка во время массовых протестов.
Кроме того, из-за протестов в Миннеаполисе на 72 часа ввели режим чрезвычайной ситуации.
Автор: Дмитрий Левицкий