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Протесты в Киеве закончились. В полиции рассказали, были ли нарушения

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня прошли акции протеста с требованием освобождения активиста Сергея Стерненко и фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Правоохранители рассказали, были ли зафиксированы правонарушения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, во время сегодняшних акций протеста в Киеве не было зафиксировано правонарушений. Полицейские после завершения протестов продолжили обеспечивать правопорядок на улицах Киева.

"Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в частности полиции диалога, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавили в полиции.

Фото: протесты в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, протестующие сегодня бросали файеры в здание Офиса генпрокурора. Участники протеста требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Добавим, во вторник, 23 февраля, в Киеве также протестовали. Митингующие пришли к Офису президента из-за приговора активисту Стерненко. Тогда между протестующими и силовиками произошли столкновения, были задержанные и пострадавшие.

Как писало РБК-Украина, приговор активисту Сергею Стерненко объявили 23 февраля. Суд признал его виновным в похищении человека.

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Новости Украины КиевГПУпротестОфис президентаСергей Стерненко
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