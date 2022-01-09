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Протесты в Казахстане: в США потребовали объяснить обращение за помощью к ОДКБ

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США, Воскресенье 09 января 2022 19:27
Протесты в Казахстане: в США потребовали объяснить обращение за помощью к ОДКБ Фото: Блинкен потребовал от Казахстана разъяснений по поводу ОДКБ (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Вашингтон запросил разъяснения у Казахстана, почему он обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с протестами и беспорядками в стране. Об этом решении рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

"У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал госсекретарь.

По его словам власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми она сталкивается, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это уважающим права способом.

"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - сказал Блинкен.

Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в субботу заявил, что ЕС готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса. ОДКБ должна уважать законность в стране.

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