Протести у Казахстані: у США вимагають пояснити звернення по допомогу до ОДКБ
Вашингтон запросив роз'яснення у Казахстану, чому він звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у зв'язку з протестами та заворушеннями в країні. Про це рішення розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"У нас є питання, чому вони звернулися до цієї організації, де домінує Росія", - сказав держсекретар.
За його словами, влада в Казахстані повинна вміти мирно справлятися з викликами, з якими вона стикається, забезпечувати захист прав тих, хто мирно протестує, захищати інститути держави та правопорядку, але робити це способом, що поважає права.
"Ми просимо роз'яснень з цього приводу. Але що зараз необхідно, так це те, щоб усе це було вирішено мирним шляхом, з повагою до прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель у суботу заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи. ОДКБ має поважати законність у країні.