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Протести в Індії: силовики вирішили відключити інтернет

Делі, Вівторок 26 січня 2021 17:30
Протести в Індії: силовики вирішили відключити інтернет
Фото: протести в Індії (twitter.com SikhProf)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство внутрішніх справ Індії розгортає додаткові війська в деяких частинах столиці - Делі - для стримування заворушень. Силовики також вирішили відключити мобільний Інтернет в деяких районах країни.

Про це повідомило індійське агентство India Today.

У Пенджабі та Харьяні на фоні масових заворушень в Делі оголосили режим "підвищеної готовності".

"Додаткові сили також будуть розгорнуті у вразливих районах. Розвідувальні підрозділи поліції також відстежують всю ситуацію", - сказали в індійській поліції.

У районах Соніпат, Джаджар та Палпал індійського штату Харьяна за дорученням МВС призупинили роботу послуг мобільного Інтернету. У цих районах, які межують з Делі, будуть працювати тільки голосові виклики. Обмеження діятимуть до 17:00 середи.

Нагадаємо, в Індії масові протести фермерів переросли у заворушення в Делі. Протестувальники влаштували сутички з силовиками, в ході яких було застосовано сльозогінний газ і водомети.

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