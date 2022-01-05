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Протесты в Алматы: митингующие штурмуют мэрию

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Среда 05 января 2022 10:55
Протесты в Алматы: митингующие штурмуют мэрию Фото: в Алматы начали брать штурмом мэрию (скрин видео twitter.com/AlexKokcharov)
Автор: Александр Белоус

Протестующие начали штурм акимата (мэрии) Алматы в Казахстане. В ответ в них летят светошумовые гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Orda.Kz.

По данным портала, протестующие ворвались в здание акимата Алматы, в нем выбиты окна и двери.

Кроме того, другая часть протестующих пытается прорваться в старую резиденцию президента.

Около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики, они вооружились резиновыми дубинками. Полиция использует против митингующих светошумовые гранаты.

Напомним, протесты, спровоцированные подорожанием сжиженного газа в два раза. Люди выходят на улицы, несмотря на отставку правительства и введенное в некоторых городах чрезвычайное положение.

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