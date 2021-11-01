Протесты и 120 мировых лидеров: в Глазго открылась климатическая конференция

Работа конференции открылась с минуты молчания в память о жертвах пандемии. Центральным мероприятием должен стать саммит мировых лидеров, который откроется в понедельник.

В конференции примут участие президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги. Многие лидеры прибывают в Глазго из Рима, где в воскресенье завершается саммит G20.

Борис Джонсон заявил, что конференция в Шотландии должна стать "моментом истины для мира".

"Вопрос, который сегодня все задают, состоит в том, воспользуемся ли мы этим моментом или упустим его", - предупреждал он накануне конференции.

В совместной декларации лидеров стран G20, опубликованной в воскресенье, отмечается, что страны, входящие в этот неформальный клуб, до 2030 года должны сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевого сальдо выбросов.

Председатель COP26 Алок Шарма заявил, что решения по итогам саммита в Глазго должны быть более жесткими, чем Парижские соглашения по климату, принятые в декабре 2015 года.

В воскресенье на улицах Глазго проходят пикеты климатических активистов, которые недовольны бездействием властей в борьбе с глобальным потеплением.

Накануне вечером несколько сот активистов прибыли из континентальной Европы в Глазго на поезде. В их числе Грета Тунберг - 18-летняя шведская активистка, оставившая школу для борьбы с климатическими изменениями.