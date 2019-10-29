Протестующие в Сосновке продолжают блокаду российского угля

Активисты заявили, что будут продолжать блокировать вагоны с российским углем в селе Сосновка Львовской области. Об этом они заявили в эфире ток-шоу “Свобода Слова Савика Шустера” 25 октября во время обсуждения энергетической безопасности Украины.

В студии было продемонстрировано фото меморандума с подписью главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса. Согласно меморандуму, протестующие из Сосновки, Штаб блокады и представители украинской власти договорились, что Украина будет осуществлять перевозки угля из Российской Федерации до лета 2020 года. Однако в эфире ток-шоу Андрей Герус заявил, что это не его подпись.

В результате этого активисты в Сосновке, заявили, что будут продолжать блокаду, раз народный депутат отказывается от подписанного Меморандума.

“Жителей Сосновки возмутило, что он их так нагло в эфире "лоханул" - отказался от своей подписи!”, - сказал в прямом эфире участник блокады Дмитрий Каганюк.

После критики Олега Ляшко так называемой “поправки Геруса”, глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус демонстративно покинул студию сославшись на то, что у него должна состояться рабочая встреча в 23:00.