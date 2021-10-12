Протестное движение порабощенных Россией народов будет расти, - украинская разведка

Жестокие репрессии, убийства и тысячи задержаний противников правления авторитарной кремлевской власти не смогли окончательно истребить стремление оккупированных Россией народов к независимости, говорится в заявлении.

"В ближайшем будущем протестные движения в РФ будут расти не только в столице, но и - даже в большей степени - в оккупированных Москвой национальных регионах", - говорится в сообщении.

Примером назвали недавнюю масштабную акцию протеста, проведенную в Страсбурге. Чтобы принять участие в митинге у здания Совета Европы, в город съехались сотни чеченцев со всей Европы.

Люди протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которая совершает преступления против своих политических оппонентов и их родственников. Поддержать своих кавказских братьев приехали также представители Азербайджана и Грузии, отметили в ГУР.