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На протестах в РФ затримали майже 1400 осіб: забирають телефони і не пускають адвокатів

Росія, Середа 03 лютого 2021 05:11
На протестах в РФ затримали майже 1400 осіб: забирають телефони і не пускають адвокатів
Фото: затримання протестувальників (Медиазона)
Автор: Даша Харченко

На акціях протесту на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального 2 лютого затримали 1386 осіб. До затриманих довго не пускають адвокатів.

Про це повідомляє ОВД-інфо.

У деяких ОВС по 2 і більше години не пускають адвокатів. Також у затриманих хочуть відібрати телефони. Як мінімум в одного з затриманих силовики вимагають показати IMEI (унікальний номер) телефону, в іншому випадку погрожують вилучити телефон. Їй також погрожують відмовою у праві на адвоката і застосуванням фізичної сили в разі, якщо вона не дасть доступ до свого телефону.

Поліцейські також розпитують затриманих про їхні соціальні мережі.

Нагадаємо, вчора суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці. У колонії загального режиму він буде сидіти 2,5 року.

Після цього рішення в Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.

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