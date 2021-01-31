На протестах в Петербурге драки с ОМОНом: в ход пошли шокеры и слезоточивый газ

Фото: протесты в Санкт-Петербурге (twitter.com/MBKhMedia)

Протесты в России сопровождаются жесткими стычками полиции и участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, в Санкт-Петербурге против людей применили электрошокеры и слезоточивый газ.

Об этом сообщает "МБХ Медиа".

Сообщается, что на Сенной площади в Петербурге собрались несколько сотен человек, но ОМОН устраивал набеги на отдельные группы и жестко задерживал по два-три человека, после чего отходил назад. На данный момент известно о не менее 40 задержанных.

Также сообщается, что против протестующих применили электрошокеры и слезоточивый газ задерживают в том числе журналистов.

В Санкт-Петербурге силовики начали применять электрошокеры против протестующих, передает корреспондент «Северо-Запад. МБХ медиа». Людей жестко задерживают.

На Сенной площади в Петербуре силовики жестко избивают протестующих, применяют электрошокеры и задерживают журналистов в жилете прессы. Видео: Бумага pic.twitter.com/xun7VGfcQd — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Одного из задержанных ударили электрошокером. На видео слышно, как он кричит "Помогите". Сообщается, что ему стало плохо.

В Петербурге мужчину ударили электрошокером при задержании. На видео слышно, как он кричит "Помогите". RTVI пишет, что ему стало плохо pic.twitter.com/YLqjg69egY — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Кроме того, при попытке оттеснить силовиков один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на людей. На данный момент на Сенной площади остаются всего несколько десятков людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве силовики тоже жестко разгоняют протестующих.

В общей сложности сегодня на протесты вышли жители десятков крупных городов России.