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На протестах в Петербурге драки с ОМОНом: в ход пошли шокеры и слезоточивый газ

Санкт-Петербург, Воскресенье 31 января 2021 13:24
На протестах в Петербурге драки с ОМОНом: в ход пошли шокеры и слезоточивый газ
Фото: протесты в Санкт-Петербурге (twitter.com/MBKhMedia)
Автор: РБК-Украина

Протесты в России сопровождаются жесткими стычками полиции и участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, в Санкт-Петербурге против людей применили электрошокеры и слезоточивый газ.

Об этом сообщает "МБХ Медиа".

Сообщается, что на Сенной площади в Петербурге собрались несколько сотен человек, но ОМОН устраивал набеги на отдельные группы и жестко задерживал по два-три человека, после чего отходил назад. На данный момент известно о не менее 40 задержанных.

Также сообщается, что против протестующих применили электрошокеры и слезоточивый газ задерживают в том числе журналистов.

В Санкт-Петербурге силовики начали применять электрошокеры против протестующих, передает корреспондент «Северо-Запад. МБХ медиа». Людей жестко задерживают.

Одного из задержанных ударили электрошокером. На видео слышно, как он кричит "Помогите". Сообщается, что ему стало плохо.

Кроме того, при попытке оттеснить силовиков один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на людей. На данный момент на Сенной площади остаются всего несколько десятков людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве силовики тоже жестко разгоняют протестующих.

В общей сложности сегодня на протесты вышли жители десятков крупных городов России.

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