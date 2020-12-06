На протестах в Беларуси задержали почти 70 человек

Фото: протесты в Минске (tut.by)

На протестах в Беларуси 6 декабря задержали почти 70 человек. Участников акций задерживали в разных городах.

Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

Сообщается, что в Минске, Гродно и других городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием "Марш свободы". Известно, что в Гродно задержали журналистов БелаПАН Марысю Харевич и Сергея Людкевича.

На данный момент известно о задержании 69 человек в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и других городах.

Напомним, ранее сообщалось о разгонах акций протеста в Минске и первых задержаниях. Сегодня жители Минска традиционно для воскресенье вышли на марши, собираясь у себя во дворах. В некоторых частях города люди сформировались в достаточно большие колонны, но спустя некоторые время силовики начали их разгонять.

До этого белорусская оппозиция заявляла, что готова усилить давление на президента Александра Лукашенко.