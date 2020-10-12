На протестах в Беларуси задержали почти 600 человек

Фото: протесты в Минске (belteanews)

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о 586 задержанных в ходе ночных протестов в стране. Правозащитники опубликовали список имен.

Соответственный список опубликован на сайте организации.

Больше всего задержали протестующих в Минске. Также задержаны жители Бреста, Бобруйска, Витебска, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могилева, Молодечно.

Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси задержали 527 человек.

Напомним, беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия в своей стране. Она заявила о сотнях задержанных, массовых избиениях и крови.

Отметим, начиная с 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста, непосредственно в Минске были приговорены почти 3 тысячи человек.

Кроме того, в Минске против митингующих применяли светошумовые гранаты и газ. Вблизи стелы произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Добавим, что в Минске по требованию властей снова ограничили работу мобильного интернета.