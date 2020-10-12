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На протестах в Беларуси задержали почти 600 человек

Минск, Понедельник 12 октября 2020 09:16
На протестах в Беларуси задержали почти 600 человек
Фото: протесты в Минске (belteanews)
Автор: Анастасия Рокитна

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о 586 задержанных в ходе ночных протестов в стране. Правозащитники опубликовали список имен.

Соответственный список опубликован на сайте организации.

Больше всего задержали протестующих в Минске. Также задержаны жители Бреста, Бобруйска, Витебска, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могилева, Молодечно.

Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси задержали 527 человек.

Напомним, беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия в своей стране. Она заявила о сотнях задержанных, массовых избиениях и крови.

Отметим, начиная с 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста, непосредственно в Минске были приговорены почти 3 тысячи человек.

Кроме того, в Минске против митингующих применяли светошумовые гранаты и газ. Вблизи стелы произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Добавим, что в Минске по требованию властей снова ограничили работу мобильного интернета.

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