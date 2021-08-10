Протест против карантина в Литве перерос в столкновения, пришлось применить газ

По его данным, через несколько часов после начала митинг возле литовского парламента перерос в беспорядки. Участники акции протеста бросали в полицейских камни и бутылки с водой. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и оттеснили протестующих. На площадь прибыли три бригады скорой помощи.

"Есть пострадавшие, в том числе среди полицейских", - отмечает радиостанция.

В полиции Вильнюса сообщили, что после санкционированной акции часть участников разошлась, но некоторые из протестующих остались и начали вести себя агрессивно.

Всего, по данным правоохранителей, в акции приняли участие около 4,5 тысячи человек. К вечеру возле парламента оставалось около 200 протестующих.