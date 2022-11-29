Просування ЗСУ в районі Сватового і спроби окупантів оточити Бахмут: нові карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області

Війська російських окупантів протягом 27 та 28 листопада продовжували оборонятися від українських контрнаступних операцій у районі Сватового. За повідомленням Генштабу ЗСУ, у ці дні загарбники віддавали пріоритет оборонним діям на Куп'янському напрямку, приблизно за 45 км на північний захід від Сватового.

За заявами Міноборони РФ, російські війська відбили атаки українських військ у районі н.п. Куземівка (13 км на північний захід від Сватового) 27 листопада та Новоселівське (14 км на північний захід від Сватового) 28 листопада.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що 27 листопада війська противника атакували Стельмахівку (15 км на північний захід від Сватового) і завдали удару по населеному пункту із застосуванням термобаричної артилерійської системи ТОС-1А.

На супутникових знімках за період з 15 по 26 листопада видно розвиток російських оборонних рубежів на північ і південь від Сватового.

Відомий російський блогер припустив, що ЗСУ готуються до додаткових контрнаступів на лінії Сватове-Кремінна.

Російські війська, ймовірно, приділяють першочергову увагу обороні району Сватове, щоб убезпечити критично важливі наземні лінії зв'язку (GLOC), які проходять на схід у російські тилові райони, такі як Старобільськ, пишуть аналітики.

За інформацією російських джерел, українські війська продовжували контрнаступальні операції на захід від Кремінної 27 та 28 листопада.

У Міноборони РФ стверджували, що ЗСУ намагалися просунутися в районі Площанки (15 км на північний захід від Кремінної) та Діброва (5 км на південний захід від Кремінної). В українському Генштабі зазначили, що окупанти переходять у наступ на захід від Кремінної, ймовірно, намагаючись повернути втрачені позиції на Лиманському напрямку.

Повідомляється, що в період з 27 по 28 листопада українські війська відбивали російські атаки на Білогорівку та Верхньокам'янське, розташовані за 15 км на південь від Кремінної.

Ситуація на Донбасі

Війська РФ 28 листопада просунулися на південь від Бахмута. На кадрах з геолокацією видно, як українські безпілотники завдають ударів по російських військах в Озерянівці, за 15 км на південний захід від Бахмута. У період з 27 по 28 листопада різні російські джерела розповсюджували повідомлення про те, що група Вагнера та інші російські сили також прорвали оборонні рубежі ЗСУ та проводять зачистки в Курдюмівці (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївці (7 км на південний - на захід від Бахмута), Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), Зеленопілля (13 км на південь від Бахмута), Підгородному (5 км на північний схід від Бахмута) та Спірне (30 км на північний схід від Бахмута) з наміром оточити Бахмут із півдня та сходу.

При цьому візуальних підтверджень проникнення російських військ до зазначених населених пунктів, за винятком Озерянівки, ISW не спостерігало, йдеться у звіті аналітиків.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що 28 листопада російські війська атакували населені пункти на південь і на північний схід від Бахмута. Російські "воєнкори" активно наголошували на передбачуваних втратах української сторони в районі Бахмута і стверджували, що російські війська, а саме сили групи Вагнера і "ЛНРівці" просуваються ближче до центру міста Бахмут.

Також у Міноборони РФ заявляли, що російські війська додатково відбили обмежені українські контратаки на південь і на схід від Бахмута в період з 27 по 28 листопада.

Російські війська 27 та 28 листопада продовжували наземні атаки в районі Авдіївка-Донецьк та на південний захід від Донецька. 28 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили атаки окупантів у районі Водяного, Першотравневого, Невельського, Мар'їнки та Новомихайлівки, все від північно-західної до південно-західної околиці Донецька.

Російські воєнні кореспонденти повідомляли про важкі бої у Водяному, Первомайську та Мар'їнці 27 та 28 листопада, а також про поступове просування військ РФ у Мар'їнці станом на 28 листопада[.

Кадри із соціальних мереж, зроблені українськими військовими в Авдіївці (на північ від Донецька), показують масштабні руйнування інфраструктури через артилерійські обстріли населеного пункту з боку російських окупантів.

Російські джерела стверджували, що 27 та 28 листопада ЗСУ зробили спробу обмежених контратак на південний захід від Донецька в районі Вугледара.

27 та 28 листопада російські сили продовжували "планові" удари вздовж лінії зіткнення в районі Авдіївки та Донецька, західної частини Донецької області та східної частини Запорізької області.

"Південна вісь"

Російські сили продовжували зміцнювати позиції та проводити заходи щодо забезпечення безпеки на сході Херсонської області 27 та 28 листопада. За словами Рамзана Кадирова, сили Росгвардії Чечні виконують правоохоронні функції, такі як перевірка документів, облави на диверсантів та виявлення схованок зі зброєю у житлові райони на сході Херсонської та заході Запорізької областей.

Нардеп Сергій Хлань заявив, що окупанті продовжують рити окопи та зводити укріплення у захопленій частині Херсонської області, а також переміщувати військову техніку та будувати укріплення на Арабатській стрілці у східному Криму.

Аналітики пишуть, що російські сили, ймовірно, використовують Арабатську стрілку як логістичну лінію, що з'єднує південну частину Херсонської області з Кримом, як раніше оцінювали ISW.

Бойовики "ДНРівці" 27 листопада публікували кадри, на яких частини їхнього "1-го армійського корпусу" займають оборонні позиції на лівому березі Дніпра.

Російські та українські джерела повідомили, що 27 та 28 листопада війська РФ продовжували обстрілювати райони на західному (правому) березі Дніпра, у тому числі Херсон, Чорнобаївку, Антонівку та Берислав.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах та найважливіших логістичних лініях на півдні України. Генштаб ЗСУ повідомив, що в результаті ударів по скупченню російських військ у Мелітополі, Пологах та Михайлівці (на північ від Мелітополя) Запорізької області 25 листопада було поранено понад 100 військовослужбовців ворога та знищено 10 одиниць військової техніки та 2 склади боєприпасів. Крім того, 28 листопада в результаті ударів по російських силах у Пологах та Чернігівці (на південь від Пологів) Запорізької області 80 військовослужбовців РФ отримали поранення.

Російські та українські джерела повідомляють, що українські сили обстріляли російські логістичні лінії у Херсонській області на східному березі річки Дніпро, у тому числі Великі Копані (на трасі R57 Херсон-Нова Каховка), Гола Пристань (на південь від Херсона) та Раденськ. (обидва на трасі Е97 Раденськ-Армянськ) 27 та 28 листопада.

Генштаб ЗСУ 28 листопада поінформував, що українські удари пошкодили 30 одиниць російської військової техніки у Голій Пристані. Прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що удари знищили російські військові склади та командний пункт у невстановлених районах Скадовського та Херсонського районів.

27 та 28 листопада російські війська продовжували артилерійські та ракетні удари на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській та Миколаївській областях. 27 листопада війська РФ завдали ударів по Запоріжжю, Дніпру та Кривому Розі.

Українські та російські джерела повідомили, що 27 та 28 листопада російські війська обстріляли Нікополь та Марганець Дніпропетровської області та Очаків Миколаївської області.

Також повідомляється, що російський "воєнкор" висловив "постійне занепокоєння" щодо нарощування українських сил уздовж лінії фронту в Запорізькій області для можливого контрнаступу.

В ISW проаналізували "успіхи" окупантів у районі Бахмута

Нещодавні заяви росіян про успіхи навколо Бахмута 27 та 28 листопада не віщують неминучого оточення Бахмута окупантами. Знімки з геолокацією показують, що війська РФ, ймовірно, захопили Озерянівку (село приблизно за 15 км на південний захід від Бахмута) приблизно 27 та 28 листопада. Декілька російських джерел стверджували, що війська РФ також захопили Курдюмівку (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута), Зеленопілля (13 км на південь від Бахмута), Підгородне (5 км на північний схід від Бахмута) та Спірне (30 км на північний схід від Бахмута) з наміром оточити Бахмут з півдня та сходу.

Аналітики ISW звертають увагу, що нині немає жодних доказів із відкритих джерел, що підтверджують ці твердження.

"Російські джерела активно поширюють неправдиві заяви про успіхи навколо Бахмута в рамках інформаційної операції, що продовжується, з жовтня, і нещодавні необґрунтовані територіальні претензії можуть бути частиною цієї інформаційної операції, що продовжується. Однак, навіть якщо російським силам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута ці успіхи не загрожують критично важливим маршрутам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які служать основними українськими наземними шляхами сполучення (ГЛОК) до Бахмута”, - йдеться у матеріалі.

Існує також мережа невеликих сільських доріг, які з'єднуються з Бахмутом через північний захід міста. Заявлені російські позиції, найближчі до Бахмуту в Кліщіївці та Підгородному, ведуть прямо до підготовлених українських оборонних споруд у Бахмуті та його західних та північних селах-супутниках.

Так, війська РФ у Кліщіївці, щоб просунутися далі, мали перетнути 3 кілометри полів з невеликим укриттям. Російські війська в їхньому нинішньому деградованому стані, швидше за все, не зможуть швидко виконати це завдання, зазначають аналітики.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сам зауважив у жовтні, що сили його найманців, що діють у районі Бахмута, просуваються лише на 100-200 метрів на день. Таким чином, заявлені росіянами наступи навколо Бахмута протягом 27 та 28 листопада навряд чи призведуть до ефекту на оперативному рівні і точно не швидко, кажуть в ISW.