Просування ЗСУ під Мелітополем та Leopard для України: новини за 8 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Аналітики ISW вважають, що саміт у Саудівській Аравії показав посилення розбіжностей Китаю з РФ щодо війни в Україні.

ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках фронту, а росіяни не мають успіхів.

Росіяни за добу обстріляли 24 населені пункти Запорізької області: є загиблий та поранена

Російський флот панічно маневрує в Чорному морі після атак дронів

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, росіяни останнім часом розосередили своє корабельне угруповання у Чорному морі.

"У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них - це маневри", - сказала Гуменюк.

Україна з початку року вчетверо наростила виробництво ПТРК "Стугна"

Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Ми в липні виробили в чотири рази більше "Стугни", ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз. Її буде недостатньо", - сказав Камишін.

За його словами, "за всіма технічними параметрами "Стугна" обходить ПТРК Javelin".

ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку

Заступник командувача ОСУВ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін повідомив, що Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине.

"Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку (Мелітопольському - ред.)", - сказав Кузьмін.

Він додав, що тривають наступальні дії й на Бердянському напрямку. Там також є просування. Наші Сили оборони йдуть вперед та нищать ворога.

ЗСУ на Таврійському напрямку зайшли на першу лінію оборони росіян

Про це розповів заступник командувача ОСУВ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін, зазначивши, що робота - дуже складна, але наші військові продавлюють першу лінію оборони та рухаються вперед.

"Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації", - зазначив він.

В Україні на хабарі спіймали нардепа Гунька та двох його спільників

Українські правоохоронці підозрюють народного депутата та двох його спільників. Їх спіймали на отриманні хабара.

За інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька.

ЗМІ дізналися, хто купив у Бельгії півсотні танків Leopard 1 для України

За даними Handelsblatt, німецька компанія Rheinmetall придбала 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Компанія планує переобладнати танки на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи для використання в Україні.