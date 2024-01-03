Просування "формули миру" і не тільки. Кулеба дав доручення всім посольствам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав доручення всім керівникам посольств активізувати роботу з просування "формули миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
"Кулеба провів онлайн-нараду з керівниками всіх закордонних дипломатичних установ України щодо втілення "формули миру" президента Володимира Зеленського та просування українських наративів у світі", - йдеться в заяві.
Глава МЗС України доручив дипломатам активізувати роботу як над зміцненням позицій країн, які вже беруть участь у втіленні "формули миру", так і над приєднанням нових держав і міжнародних організацій до цієї роботи.
Міністр наголосив на необхідності максимально активної дипломатичної та інформаційної роботи в іноземних столицях і штаб-квартирах для забезпечення високої уваги в медіа та політичному житті до російської агресії проти України.
Учасники наради обговорили пріоритетні напрями та методи інформаційної роботи, обмінялися досвідом успішних медійних проєктів у країнах перебування, поділилися ідеями додаткового залучення українських громад та неурядових організацій, іноземних журналістів, експертів, митців, аналітичних центрів, бізнесу та лідерів думок.
"У попередні два роки ми досягли багатьох успіхів у просуванні українських наративів за кордоном, які спонукали досягнення важливих дипломатичних результатів. У січні 2024 року час додатково посилити інформаційну роботу та максимально забезпечити пріоритетність теми України в іноземних медіа та політиці", - наголосив міністр.
Фото: Кулеба дає доручення (mfa.gov.ua)
За словами Кулеби, якщо ворог і скептики намагаються наростити зусилля, значить ми наростимо власну роботу вдвічі.
Дипломатам необхідно бути настільки ж активними у 2024 році, як і 24 лютого 2022 року. Активна інформаційна робота дасть змогу зберегти та посилити міжнародну підтримку України.
Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:
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