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Простят или заморозят: что будет с кредитами за уничтоженное во время войны имущество

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Украина, Вторник 14 июня 2022 15:20
Простят или заморозят: что будет с кредитами за уничтоженное во время войны имущество Фото: долги по кредитам за уничтоженное войной имущество будут списаны или заморожены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны. Предполагается два механизма - заморозка до получения компенсации и списание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7441-1.

Текст документа обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Заморозка кредита

Согласно проекту, физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить от кредитора приостановку платежей по кредиту.

Это касается кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:

  • а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий
  • б) повреждено или уничтожено в результате военных действий,

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

Списание (прощение) кредита

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

  • - общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома - 250 кв м, и которое является единственным местом жительства семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;
  • - по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
  • - целью получения кредита согласно договора является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в таком случае получает право на компенсацию от государства.

Срок для подачи заявок - период действия в Украине военного положения плюс 3 месяца после дня его прекращения. Под каждый случай заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

Напомним, в Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.

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