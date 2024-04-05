З просторим салоном та багажником: ТОП-5 містких кросоверів до 30 тисяч доларів

Коли ми говоримо про місткі кросовери, треба розуміти, що поняття ємності кузову у цьому класі автомобілів своє, відмінне, наприклад, від категорій місткості універсалів чи мінівенів. Адже масивні зовні, зсередини позашляховики кросовери зазвичай тіснуваті: даються взнаки громіздкі арки великих коліс, висока підлога багажника та недовгий задній звис. Проте герої нашого сьогоднішнього огляду таки мають трохи запасу простору під своїм дахом.

Mazda СХ-5, від 1 119 000 грн

Як на нас, найбільш харизматична машина у нашій добірці, і одна з найтиповіших японських моделей взагалі: досконалий дизайн, багато оздоблений салон, самобутні силові агрегати. Цього року машина пережила планове оновлення. Зовні Mazda СХ-5 здається більшою, ніж є насправді, хоча і маленької її не назвеш (4,5 м). Досвідчені тест-пілоти хвалять “п’ятірку” за досконалі налаштування ходової і силового агрегата: на ходу машина близька до преміум-класу, її динаміка і керованість поєднані з плавністю ходу і тишею в салоні. Двигунів два і обидва бензинові "атмосферники", на 2,0 л (150 к.с) і 2,5 л (194 к.с.), трансмісія – класичний 6-ступінчастий "автомат". Є повнопривідна версія для більш впевненого руху на слизьких дорогах. Мінімальний об’єм багажника 438 л, при складених задніх сидіннях 1340 л.

Toyota RAV4, від 1 077 145 грн

Мабуть, найтиповіший представник когорти "середніх" кросоверів – всі її якості збалансовані найкращим чином, від ціни до якості. RAV4 виявився найбільшим за габаритами автомобілем у нашій добірці (4,6 м). Варіантів силових агрегатів і комплектацій маса, є машини з “механікою”, є з “автоматом” (щоправда, це буде лише варіатор CVT). Всі RAV4 бензинові, вони мають мотор або 2,0 л (173 к.с.), або 2,5 л (222 к.с.). Більшість комплектацій мають гібридну силову установку з можливістю проїхати певну відстань у суто електричному режимі. Більше того, як окрема модель подається RAV4 у виконанні Plug-In Hybrid, яку можна заряджати вдома від розетки і потім проїхати на ній 75 км суто на електроприводі. Об’єм багажника – 580 л, при складеному задньому дивані – 1690 л.

Opel Grandland, від 1 034 100 грн

Честь німецького автопрому у нас захищає експресивний Grandland – найбільший кросовер марки. Проте, у порівнянні з сьогоднішніми колегами він не такий вже і великий (4,477 м). Сміливим є не лише дизайн його екстер’єру, а й оформлення салону. Але для багатьох власників головним аргументом на користь "німця" буде повна гама силових агрегатів. Яка включає і бензинові, і дизельні мотори останніх поколінь. Всі вони наддувні: і бензиновий даунсайзинговий 1,2 л (130 к.с.), і його старший брат 1,6 л (165 к.с.), і дизельний 1,5 л (130 к.с.). Між іншим, двигуни економічні, а за походженням французькі, такими вже є наслідки участі бренда у концерні Stellantis. Трансмісії 4х4 немає, натомість є комплектація з повноцінним гідромеханічним "автоматом" (до речі, японським). Об’єм багажника – 514 л у походному стані і 1 652 л при складених задніх сидіннях.

MG One, від 900 059 грн

Як на нас, це найбільш виразний з точки зору стилю автомобіль, та ще славна історія британського бренду додає свого шарму. І у зовнішності, і в інтер’єрі MG One достатньо сміливих і вдалих рішень. Автомобіль доволі масивний (4,581 м), але розглядаючи його у "середовищі проживання", сприймаєш його як м'язистий, а не громіздкий. Силовий агрегат йому можна підібрати лише один: турбований 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 167 к.с. Завдяки коробці-варіатору він охоче прискорює машину в усьому діапазоні швидкостей: 0-100 км/год за 8.8 с. Попри таку жвавість, на ходу автомобіль сприймається як лагідний і дружній.

Skoda Kamiq, від 883 930 грн

Найбільш стримана – якщо не сказати класична – модель у нашій добірці. А ще це найдешевша машина в групі, що не дивно, бо вона ж і найменша (довжина 4,241 м). Чеська практичність, німецька якість і добра слава серед українських споживачів. Закинути "Шкоді" можна хіба що обмеженість моторної лінійки – в ній немає дизелів і немає класичних атмосферних двигунів, самі лише турбовані мотори безпосереднього впорскування. Проте, натомість Kamiq може похвалитись динамікою топової версії 1.5 TSI – 8,0 секунди до 100 км/год. У доступності лише автоматичні трансмісії – преселективна коробка-робот DSG. Повного приводу не пропонується. Об’єм багажника – 400 л при п’ятимісній конфігурації сидінь і 1395 л при складеному задньому дивані.

Якщо коротко

Насамкінець варто попередити автомобілістів, які раніше їздили на машинах інших класів: позашляховик-кросовер не є найпрактичнішим транспортом. Причин тому чимало, і про них варто поговорити в окремому матеріалі. Але зараз скажемо, що коли вам потрібен автомобіль, який крім суто сімейних завдань постійно буде залучатись до перевезень об’ємних вантажів, подумайте про інший тип авто. Наприклад, великий універсал чи легковий варіант комерційного фургончика ("пиріжка") – так званий високий універсал. В цьому класі також є варіанти з достатнім кліренсом, енергомісткою підвіскою та комфортабельним салоном.