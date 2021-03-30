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Просто вылечить человека от COVID уже недостаточно, - Степанов

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 09:56
Просто вылечить человека от COVID уже недостаточно, - Степанов Фото: Степанов указал на проблему "постковидного" синдрома (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

После выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь случаи "постковидного синдрома" участились. Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

Об этом брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Просто вылечить человека от COVID уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений", - сказал Степанов.

По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация - наша задача в течение года", - отметил Степанов.

Напомним, неделю назад, 23 марта, Степанов сообщил, что риски "постковидного синдрома" растут. До 70% переболевших коронавирусом украинцев требуют от трех до шести месяцев дополнительной реабилитации.

По словам министра, причинами сложного "постковидного синдрома" являются мутировавший "британский" штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 10 533 человека. Больше всего заражений в Киеве, Львовской и Киевской областях.

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