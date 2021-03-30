Просто вилікувати людину від COVID вже недостатньо, - Степанов

Після одужання від коронавірусу багатьом українцям необхідна реабілітація, адже випадки "постковідного синдрому" почастішали . Наразі фіксують до 70% різних посткоронавірусних ускладнень.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, вражень центральної нервової системи, психологічна реабілітація - наша задача протягом року", - зазначив Степанов.

За словами міністра, для розв'язання цієї проблеми створено робочу групу для напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації.

"Просто вилікувати людину від COVID вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень", - сказав Степанов.

Нагадаємо, тиждень тому, 23 березня, Степанов повідомив, що ризики "постковідного синдрому" зростають. До 70% перехворілих на коронавірус українців потребують від трьох до шести місяців додаткової реабілітації.

За словами міністра, причинами складного "постковідного синдрому" є мутований "британський" штам коронавірусу та зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусом заразилися ще 10 533 людини. Найбільше заражень в Києві, Львівській та Київській областях.