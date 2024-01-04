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"Просто набрав форму". Дядько Мейвезера оцінив шанси Усика в битві чемпіонів із Ф'юрі

Ер-Ріяд, Четвер 04 січня 2024 15:57
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"Просто набрав форму". Дядько Мейвезера оцінив шанси Усика в битві чемпіонів із Ф'юрі Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик під час прес-конференції у Лондоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Представник іменитої боксерської родини Джефф Мейвезер поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mayweather Channel.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Я думаю, що Ф'юрі переможе Усика. Я досі ставлю на нього, бо Усик – важковаговик, який просто набрав форму, тож Ф'юрі все ще відомо, як його здолати. Можливо, Тайсон був не в найкращій формі проти Нганну. Він блідо виглядав через це та зашкодив власній репутації", – заявив Мейвезер.

Сам американець виступав на профі-рингу в 1988-1997 рр. у другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагах. Вершина кар'єри – бій проти Оскара Де Ла Хойї в 1994 році (поразка нокаутом). Рекорд у професіоналах – 32 перемоги, 10 поразок, 5 нічиїх.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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