ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не просто "борщовий набір". Лікарі назвали користь сезонних овочів

Україна, Четвер 10 жовтня 2024 18:00
UA EN RU
Не просто "борщовий набір". Лікарі назвали користь сезонних овочів Фото: сезонні овочі (freepik)
Автор: Каріна Левицька

За вікном вже осінь, а це привід звернути увагу на сезонні овочі. Попри те, що нині на них найнижча ціна, вони ще й більш корисні.

Докладніше про те, чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

В Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що сезонні овочі - важливий компонент збалансованого харчування. Це пов'язано з тим, що продукти, які дозрівають у свій природний період, містять максимальну кількість поживних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я організму.

Такі овочі часто є свіжішими та менш обробленими, оскільки не потребують довготривалого зберігання чи транспортування. Приємний бонус - споживання сезонних продуктів є значно дешевшим.

Лікарі також додали, що фрукти та овочі в щоденному раціоні можуть знизити ризик деяких неінфекційних захворювань, зокрема, серцево-судинних, діабету та певних видів раку.

Однак, на які сезонні овочі варто звернути увагу, щоб бути здоровими? Про кожен з них медики розповіли більш детально.

БУРЯК

Буряк містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які підтримують здоров'я серця і кровоносної системи. Його традиційно використовують у салатах, смузі й борщі. Але буряк також можна використовувати як здоровий перекус у школу чи на роботу.

Вітаміни:

  • Вітамін С (аскорбінова кислота) - зміцнює імунну систему, підтримує здоров'я слизових оболонок і шкіри.
  • Вітамін В9 (фолієва кислота) - важливий для утворення клітин крові, запобігання анемії, а також обов’язковий для нормального розвитку нервової системи плода під час вагітності.
  • Вітамін В6 (піридоксин) - необхідний для утворення клітин крові, оптимального функціонування мозку, підтримки обміну речовин тощо.
  • Вітамін А у формі бета-каротину, який підтримує здоров'я органу зору, шкіри та слизових оболонок.

Мікроелементи:

  • Калій - регулює водно-сольовий баланс, підтримує здоров'я серця, сприяє забезпеченню нормального серцевого ритму та артеріального тиску та допомагає нормальній роботі м'язів.
  • Магній - важливий для нервової системи, регулює роботу м'язів і серця, бере участь у процесах синтезу білків та вироблення енергії.
  • Залізо - сприяє утворенню гемоглобіну, що необхідно для транспортування кисню в крові, і допомагає запобігти анемії, пов’язаної з його дефіцитом.
  • Кальцій - необхідний для здоров'я кісток і зубів, бере участь у скороченні м'язів та передачі нервових імпульсів.
  • Марганець - важливий для утворення сполучної тканини, регулює рівень глюкози та бере участь у метаболізмі жирів і вуглеводів.
  • Мідь - допомагає у засвоєнні заліза, важлива для формування кісткової тканини та нервових волокон.

Інші корисні компоненти:

  • Бетаїн - підтримує роботу печінки, допомагає у регулюванні метаболізму та захищає від серцево-судинних захворювань.
  • Антоціани - антиоксиданти, що захищають клітини від окислювального стресу та пошкодження вільними радикалами.

МОРКВА

Корисні вітаміни та мікроелементи, які містяться в моркві, підтримують здоров'я шкіри, серця та покращують травлення. Як і буряк, морква - чудова альтернатива нездоровим снекам для перекусів.

Вітаміни:

  • Вітамін A і С.
  • Вітамін K - необхідний для згортання крові та здоров’я кісток.
  • Вітаміни В6 і В7 - відіграють важливу роль у метаболізмі жирів і білків, здоров’ї нервової системи.

Мікроелементи:

  • Калій.

Інші корисні компоненти:

  • Бета-каротин - основний антиоксидант у моркві, який перетворюється в організмі на вітамін A.
  • Рослинні харчові волокна (клітковина) - корисні для травної системи, забезпечують оптимальну композицію бактерію у кишківнику, сприяють зниженню рівня холестерину, покращенню обміну речовин.

ГАРБУЗ

Вітаміни

  • Вітаміни А, С, К, В9.
  • Вітамін E, який має антиоксидантні властивості, допомагає зберігати здоров’я шкіри та захищає клітини від ушкоджень вільними радикалами.

Мікроелементи:

  • Калій, магній.
  • Цинк, важливий для імунної системи, допомагає у загоєнні ран та підтримує здоров’я шкіри.

Інші корисні компоненти:

  • Бета-каротин та клітковина.

Гарбуз також містить невелику кількість білка та низький рівень жирів, а отже - це хороший вибір для збалансованого меню.

КАРТОПЛЯ

Картопля - мабуть, найбільш оцíнена в нашій гастрономічній культурі. І хоча деякі люди демонізують її, спожита в розумних кількостях картопля все ж є важливим джерелом поживних речовин і вітамінів, а також крохмалю, складного вуглеводу, який забезпечує організм тривалим запасом енергії.

Вітаміни:

  • Вітаміни С, B6 і B9.

Мікроелементи:

  • Калій, магній.
  • Залізо - необхідне для утворення гемоглобіну, який транспортує кисень у крові, та загальної енергії організму.
  • Фосфор - підтримує здоров'я кісток і зубів, допомагає в енергетичному обміні в клітинах.

Інші корисні компоненти:

  • Клітковина (особливо в шкірці).

Важливо зауважити, що більшість корисних речовин зберігається при приготуванні картоплі на пару або запіканні, але не смаженні.

КАПУСТА

Біла капуста містить багато корисних елементів, що роблять її важливим продуктом у здоровому харчуванні. Вона особливо багата на клітковину та вітамін С, тому дуже важливо додавати її до свого щоденного раціону.

Вітаміни:

  • Вітаміни С, К, В9.

Мікроелементи:

  • Калій, а також невеликі кількості заліза, кальцію і магнію (див. вище).

Інші корисні компоненти:

  • Рослинні харчові волокна й антиоксиданти.

ГРИБИ

Це не овочі, але все ж дуже сезонна для українців їжа, яка близька за поживною цінністю до овочів. Передусім важливо пам’ятати, що найбезпечніші гриби – вирощені у промислових умовах. Тож утримайтеся від збирання диких грибів у лісі. Гриби містять багато вітамінів і поживних речовин, а також є джерелом білка.

Вітаміни:

  • Вітамін D. Гриби - один із небагатьох джерел рослинного походження цього вітаміну за умови вирощування грибів під ультрафіолетовим опроміненням. Допомагає зміцнювати кістки й підтримує імунну систему.
  • Вітаміни B2, B3, B5 - рибофлавін (B2) підтримує здоров'я шкіри й очей, ніацин (B3) важливий для енергетичного обміну, а пантотенова кислота (B5) бере участь у синтезі гормонів.

Мікроелементи:

  • Калій.
  • Селен - підтримує роботу імунної системи.
  • Мідь - є важливою для утворення червоних кров'яних клітин і підтримки здоров'я нервової системи.

Інші корисні компоненти:

  • Бета-глюкани - специфічні харчові волокна, які сприяють зміцненню імунної системи й можуть знижувати рівень холестерину.
  • Антиоксиданти.
  • Білок.

Водночас варто зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує споживати понад 400 грамів фруктів і овочів на день.

Разом зі здоровою дієтою з низьким вмістом жирів, цукру і солі це допоможе поліпшити загальний стан здоров'я і знизити ризик деяких неінфекційних захворювань.

Здорова людина, яка харчується збалансовано, не потребує додаткового приймання вітамінів і мікроелементів, крім вітаміну D (у період із жовтня до квітня).

Пам’ятайте, що приймати будь-які дієтичні добавки варто лише після консультації з лікарем.

При підготовці публікації використовувались дані Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, раніше ми писали про 7 найпоширеніших помилок грибників-новачків, які можуть стати фатальними.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, як правильно зберігати гриби, щоб не отруїтися.

Мало того, ми підготували для вас рецепти трьох страв з гарбуза для осіннього меню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Фрукти
NEWS
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
DAILY
Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії