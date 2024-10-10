Не просто "борщовий набір". Лікарі назвали користь сезонних овочів
За вікном вже осінь, а це привід звернути увагу на сезонні овочі. Попри те, що нині на них найнижча ціна, вони ще й більш корисні.
Докладніше про те, чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
В Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що сезонні овочі - важливий компонент збалансованого харчування. Це пов'язано з тим, що продукти, які дозрівають у свій природний період, містять максимальну кількість поживних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я організму.
Такі овочі часто є свіжішими та менш обробленими, оскільки не потребують довготривалого зберігання чи транспортування. Приємний бонус - споживання сезонних продуктів є значно дешевшим.
Лікарі також додали, що фрукти та овочі в щоденному раціоні можуть знизити ризик деяких неінфекційних захворювань, зокрема, серцево-судинних, діабету та певних видів раку.
Однак, на які сезонні овочі варто звернути увагу, щоб бути здоровими? Про кожен з них медики розповіли більш детально.
БУРЯК
Буряк містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які підтримують здоров'я серця і кровоносної системи. Його традиційно використовують у салатах, смузі й борщі. Але буряк також можна використовувати як здоровий перекус у школу чи на роботу.
Вітаміни:
- Вітамін С (аскорбінова кислота) - зміцнює імунну систему, підтримує здоров'я слизових оболонок і шкіри.
- Вітамін В9 (фолієва кислота) - важливий для утворення клітин крові, запобігання анемії, а також обов’язковий для нормального розвитку нервової системи плода під час вагітності.
- Вітамін В6 (піридоксин) - необхідний для утворення клітин крові, оптимального функціонування мозку, підтримки обміну речовин тощо.
- Вітамін А у формі бета-каротину, який підтримує здоров'я органу зору, шкіри та слизових оболонок.
Мікроелементи:
- Калій - регулює водно-сольовий баланс, підтримує здоров'я серця, сприяє забезпеченню нормального серцевого ритму та артеріального тиску та допомагає нормальній роботі м'язів.
- Магній - важливий для нервової системи, регулює роботу м'язів і серця, бере участь у процесах синтезу білків та вироблення енергії.
- Залізо - сприяє утворенню гемоглобіну, що необхідно для транспортування кисню в крові, і допомагає запобігти анемії, пов’язаної з його дефіцитом.
- Кальцій - необхідний для здоров'я кісток і зубів, бере участь у скороченні м'язів та передачі нервових імпульсів.
- Марганець - важливий для утворення сполучної тканини, регулює рівень глюкози та бере участь у метаболізмі жирів і вуглеводів.
- Мідь - допомагає у засвоєнні заліза, важлива для формування кісткової тканини та нервових волокон.
Інші корисні компоненти:
- Бетаїн - підтримує роботу печінки, допомагає у регулюванні метаболізму та захищає від серцево-судинних захворювань.
- Антоціани - антиоксиданти, що захищають клітини від окислювального стресу та пошкодження вільними радикалами.
МОРКВА
Корисні вітаміни та мікроелементи, які містяться в моркві, підтримують здоров'я шкіри, серця та покращують травлення. Як і буряк, морква - чудова альтернатива нездоровим снекам для перекусів.
Вітаміни:
- Вітамін A і С.
- Вітамін K - необхідний для згортання крові та здоров’я кісток.
- Вітаміни В6 і В7 - відіграють важливу роль у метаболізмі жирів і білків, здоров’ї нервової системи.
Мікроелементи:
- Калій.
Інші корисні компоненти:
- Бета-каротин - основний антиоксидант у моркві, який перетворюється в організмі на вітамін A.
- Рослинні харчові волокна (клітковина) - корисні для травної системи, забезпечують оптимальну композицію бактерію у кишківнику, сприяють зниженню рівня холестерину, покращенню обміну речовин.
ГАРБУЗ
Вітаміни
- Вітаміни А, С, К, В9.
- Вітамін E, який має антиоксидантні властивості, допомагає зберігати здоров’я шкіри та захищає клітини від ушкоджень вільними радикалами.
Мікроелементи:
- Калій, магній.
- Цинк, важливий для імунної системи, допомагає у загоєнні ран та підтримує здоров’я шкіри.
Інші корисні компоненти:
- Бета-каротин та клітковина.
Гарбуз також містить невелику кількість білка та низький рівень жирів, а отже - це хороший вибір для збалансованого меню.
КАРТОПЛЯ
Картопля - мабуть, найбільш оцíнена в нашій гастрономічній культурі. І хоча деякі люди демонізують її, спожита в розумних кількостях картопля все ж є важливим джерелом поживних речовин і вітамінів, а також крохмалю, складного вуглеводу, який забезпечує організм тривалим запасом енергії.
Вітаміни:
- Вітаміни С, B6 і B9.
Мікроелементи:
- Калій, магній.
- Залізо - необхідне для утворення гемоглобіну, який транспортує кисень у крові, та загальної енергії організму.
- Фосфор - підтримує здоров'я кісток і зубів, допомагає в енергетичному обміні в клітинах.
Інші корисні компоненти:
- Клітковина (особливо в шкірці).
Важливо зауважити, що більшість корисних речовин зберігається при приготуванні картоплі на пару або запіканні, але не смаженні.
КАПУСТА
Біла капуста містить багато корисних елементів, що роблять її важливим продуктом у здоровому харчуванні. Вона особливо багата на клітковину та вітамін С, тому дуже важливо додавати її до свого щоденного раціону.
Вітаміни:
- Вітаміни С, К, В9.
Мікроелементи:
- Калій, а також невеликі кількості заліза, кальцію і магнію (див. вище).
Інші корисні компоненти:
- Рослинні харчові волокна й антиоксиданти.
ГРИБИ
Це не овочі, але все ж дуже сезонна для українців їжа, яка близька за поживною цінністю до овочів. Передусім важливо пам’ятати, що найбезпечніші гриби – вирощені у промислових умовах. Тож утримайтеся від збирання диких грибів у лісі. Гриби містять багато вітамінів і поживних речовин, а також є джерелом білка.
Вітаміни:
- Вітамін D. Гриби - один із небагатьох джерел рослинного походження цього вітаміну за умови вирощування грибів під ультрафіолетовим опроміненням. Допомагає зміцнювати кістки й підтримує імунну систему.
- Вітаміни B2, B3, B5 - рибофлавін (B2) підтримує здоров'я шкіри й очей, ніацин (B3) важливий для енергетичного обміну, а пантотенова кислота (B5) бере участь у синтезі гормонів.
Мікроелементи:
- Калій.
- Селен - підтримує роботу імунної системи.
- Мідь - є важливою для утворення червоних кров'яних клітин і підтримки здоров'я нервової системи.
Інші корисні компоненти:
- Бета-глюкани - специфічні харчові волокна, які сприяють зміцненню імунної системи й можуть знижувати рівень холестерину.
- Антиоксиданти.
- Білок.
Водночас варто зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує споживати понад 400 грамів фруктів і овочів на день.
Разом зі здоровою дієтою з низьким вмістом жирів, цукру і солі це допоможе поліпшити загальний стан здоров'я і знизити ризик деяких неінфекційних захворювань.
Здорова людина, яка харчується збалансовано, не потребує додаткового приймання вітамінів і мікроелементів, крім вітаміну D (у період із жовтня до квітня).
Пам’ятайте, що приймати будь-які дієтичні добавки варто лише після консультації з лікарем.
При підготовці публікації використовувались дані Міністерства охорони здоров’я України.
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