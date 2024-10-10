Не просто "борщевой набор". Врачи назвали пользу сезонных овощей

За окном уже осень, а это повод обратить внимание на сезонные овощи. Несмотря на то, что сейчас на них самая низкая цена, они еще более полезны.

Более подробно о том, чем полезны сезонные овощи и на какие из них обратить внимание, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

В Министерстве здравоохранения отметили, что сезонные овощи - важный компонент сбалансированного питания. Это связано с тем, что созревающие в свой природный период продукты содержат максимальное количество питательных веществ и витаминов, необходимых для поддержания здоровья организма.

Такие овощи часто свежие и менее обработанные, поскольку не требуют длительного хранения или транспортировки. Приятный бонус - потребление сезонных продуктов значительно дешевле.

Врачи также добавили, что фрукты и овощи в ежедневном рационе могут снизить риск некоторых неинфекционных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, диабета и определенных видов рака.

Однако, на какие сезонные овощи следует обратить внимание, чтобы быть здоровыми? О каждом из них медики рассказали более подробно.

СВЕКЛА

Свекла содержит витамины, минералы и антиоксиданты, поддерживающие здоровье сердца и кровеносной системы. Его обычно используют в салатах, полосе и борще. Но свеклу можно использовать как здоровый перекус в школу или на работу.

Витамины:

Витамин С (аскорбиновая кислота) - укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье слизистых оболочек и кожи.

Витамин В9 (фолиевая кислота) - важен для образования клеток крови, предотвращения анемии, а также обязателен для нормального развития нервной системы плода во время беременности.

Витамин В6 (пиридоксин) - необходим для образования клеток крови, оптимального функционирования мозга, поддержки обмена веществ и т.п.

Витамин А в форме бета-каротина, поддерживающего здоровье органа зрения, кожи и слизистых.

Микроэлементы:

Калий - регулирует водно-солевой баланс, поддерживает здоровье сердца, способствует обеспечению нормального сердечного ритма и артериального давления и помогает нормальной работе мышц.

Магний - важен для нервной системы, регулирует работу мышц и сердца, участвует в процессах синтеза белков и выработки энергии.

Железо - способствует образованию гемоглобина, что необходимо для транспортировки кислорода в крови, и помогает предотвратить анемию, связанную с его дефицитом.

Кальций - необходимый для здоровья костей и зубов, участвует в сокращении мышц и передаче нервных импульсов.

Марганец - важен для образования соединительной ткани, регулирует уровень глюкозы и участвует в метаболизме жиров и углеводов.

Медь - помогает в усвоении железа, важна для формирования костной ткани и нервных волокон.

Другие полезные компоненты:

Бетаин - поддерживает работу печени, помогает в регулировании метаболизма и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Антоцианы - антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса и повреждения свободными радикалами.

Морковь

Полезные витамины и микроэлементы, содержащиеся в моркови, поддерживают здоровье кожи, сердца и улучшают пищеварение. Как и свекла, морковь - отличная альтернатива нездоровым снекам для перекусов.

Витамины:

Витамин A и С.

Витамин K - необходим для свертывания крови и здоровья костей.

Витамины В6 и В7 - играют важную роль в метаболизме жиров и белков, здоровье нервной системы.

Микроэлементы:

Калий.

Другие полезные компоненты:

Бета-каротин - основной антиоксидант в моркови, который превращается в организме в витамин A.

Растительные пищевые волокна (клетчатка) - полезны для пищеварительной системы, обеспечивают оптимальную композицию бактерию в кишечнике, способствуют снижению уровня холестерина, улучшению обмена веществ.

Тыква

Витамины

Витамины А, С, К, В9.

Витамин E, обладающий антиоксидантными свойствами, помогает сохранять здоровье кожи и защищает клетки от повреждений свободными радикалами.

Микроэлементы:

Калий, магний.

Цинк, важный для иммунной системы, помогает в заживлении ран и поддерживает здоровье кожи.

Другие полезные компоненты:

Бета-каротин и клетчатка.

Тыква также содержит небольшое количество белка и низкий уровень жиров, а значит, это хороший выбор для сбалансированного меню.

КАРТОФЕЛЬ

Картофель – пожалуй, наиболее оцененный в нашей гастрономической культуре. И хотя некоторые люди демонизируют ее, потребленный в разумных количествах картофель все же является важным источником питательных веществ и витаминов, а также крахмала, сложного углевода, обеспечивающего организм продолжительным запасом энергии.

Витамины:

Витамины С, B6 и B9.

Микроэлементы:

Калий, магний.

Железо - необходимое для образования гемоглобина, транспортирующего кислород в крови и общей энергии организма.

Фосфор - поддерживает здоровье костей и зубов, помогает в энергетическом обмене в клетках.

Другие полезные компоненты:

Клетчатка (особенно в кожуре).

Важно заметить, что большинство полезных веществ сохраняется при приготовлении картофеля на пару или запекании, но не жарке.

КАПУСТА

Белая капуста содержит много полезных элементов, что делает ее важным продуктом в здоровом питании. Она особенно богата клетчаткой и витамином С, поэтому очень важно добавлять ее в свой ежедневный рацион.

Витамины:

Витамины С, К, В9.

Микроэлементы:

Калий, а также небольшие количества железа, кальция и магния (см. выше).

Другие полезные компоненты:

Растительные пищевые волокна и антиоксиданты.

ГРИБЫ

Это не овощи, но все же очень сезонная для украинцев еда, близкая по питательной ценности к овощам. Прежде всего, важно помнить, что самые безопасные грибы - выращены в промышленных условиях. Итак, воздержитесь от сбора диких грибов в лесу. Грибы содержат много витаминов и питательных веществ, также являются источником белка.

Витамины:

Витамин D. Грибы – один из немногих источников растительного происхождения этого витамина при выращивании грибов под ультрафиолетовым облучением. Помогает укреплять кости и поддерживает иммунную систему.

Витамины B2, B3, B5 - рибофлавин (B2) поддерживает здоровье кожи и глаз, ниацин (B3) важен для энергетического обмена, а пантотеновая кислота (B5) участвует в синтезе гормонов.

Микроэлементы:

Калий.

Селен - поддерживает работу иммунной системы.

Медь - важна для образования красных кровяных клеток и поддержания здоровья нервной системы.

Другие полезные компоненты:

Бета-глюканы - специфические пищевые волокна, которые способствуют укреплению иммунной системы и могут снижать уровень холестерина.

Антиоксиданты.

Белок.

В то же время следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять более 400 граммов фруктов и овощей в день.

Вместе со здоровой диетой с низким содержанием жиров, сахара и соли это поможет улучшить общее состояние здоровья и снизить риск некоторых неинфекционных заболеваний.

Здоровый человек, питающийся сбалансированно, не нуждается в дополнительном приеме витаминов и микроэлементов, кроме витамина D (в период с октября по апрель).

Помните, что принимать какие-либо диетические добавки следует только после консультации с врачом.