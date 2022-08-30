"Просто" бизнес. ФИФА продала права на показ ЧМ-2022 трем телеканалам России

Полномасштабная агрессия РФ против Украины не остановила Международную федерацию футбола (ФИФА) от тесного сотрудничества со страной-агрессором. Организация уже получила 75% от стоимости контракта на телепоказ матчей чемпионата мира-2022 на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

Тройка российских каналов приобрела телеправа на Мундиаль за 39 млн долларов (каждый по 13 млн). Еще 1 миллион "зеленых" получил посредник сделки.

Чемпионат мира в Катаре собираются показывать ВГТРК, "Первый" и "Матч ТВ". Они уже уплатили 75% стоимости контракта за право транслировать матчи планетарного форума. Агентом при оформлении сделки стала компания "Телеспорт", которую в прошлом году собирался приобрести российский "Сбербанк".

ЧМ-2022 начнется 20 ноября матчем Катар – Эквадор. Сборная России была дисквалифицирована из плей-офф квалификации к Мундиалю после того, как играть против нее во время войны с Украиной отказались сборные Польши, Швеции и Чехии.

В то же время ФИФА не исключила Российский футбольный союз из рядов организации. Более того, весной Международная федерация футбола сделала русский пятым официальным языком общения.