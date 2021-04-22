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Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название: апелляционный суд принял решение

Автор: Андрей Василюк

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также законным признана смена названий четырех столичных улиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции), - сообщил адвокат".

Он пояснил, что таким образом признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым были переименованы:

  • улица Баумана - в улицу Януша Корчака;
  • улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;
  • улица Суворова - в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
  • переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцала;
  • проспект Московский в проспект Степана Бандеры.

Напомним, в феврале 2021 года Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Киевская городская государственная администрация подала апелляцию на решение Окружного административного суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.

Из-за скандального решения возникли протесты возле ОАСК.

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