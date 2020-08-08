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"Прослушка" у журналіста: поліція призначила повторну експертизу

Київ, Субота 08 серпня 2020 13:10
"Прослушка" у журналіста: поліція призначила повторну експертизу
Фото: співробітник поліції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Раніше силовики заявили, що не знайшли прослуховуючих пристроїв

Поліція призначила повторну експертизу із-за можливої "прослушки" в будинку журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача. Раніше силовики заявили, що не знайшли прослуховувальних пристроїв.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Щоб з'ясувати, чи було там встановлено будь прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду та судових експертиз", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ткач заявив, що виявив у свій квартирі ознаки прослуховувального пристрою. За його словами, протягом декількох тижнів він неодноразово отримував попередження, що його журналістська діяльність дратує чиновників.

Пізніше поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу, проте заявила, що "прослушки" в будинку не знайшли.

У списку розслідувань журналіста - порушення ПДР чиновниками, переїзд президента Володимира Зеленського у державну резиденцію, закордонні польоти українських олігархів в умовах "закритого неба" та інші.

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