"Прослушка" у журналіста: поліція призначила повторну експертизу

Фото: співробітник поліції (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше силовики заявили, що не знайшли прослуховуючих пристроїв

Поліція призначила повторну експертизу із-за можливої "прослушки" в будинку журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача. Раніше силовики заявили, що не знайшли прослуховувальних пристроїв.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Щоб з'ясувати, чи було там встановлено будь прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду та судових експертиз", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ткач заявив, що виявив у свій квартирі ознаки прослуховувального пристрою. За його словами, протягом декількох тижнів він неодноразово отримував попередження, що його журналістська діяльність дратує чиновників.

Пізніше поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу, проте заявила, що "прослушки" в будинку не знайшли.

У списку розслідувань журналіста - порушення ПДР чиновниками, переїзд президента Володимира Зеленського у державну резиденцію, закордонні польоти українських олігархів в умовах "закритого неба" та інші.