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Мы не просили нас воевать. Кулеба озвучил единственное требование Украины к Западу

Новина українською →
Киев, Понедельник 30 мая 2022 16:34
Мы не просили нас воевать. Кулеба озвучил единственное требование Украины к Западу Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поставки Вооруженным силам Украины необходимого вооружения не сделает западные страны стороной в войне с РФ.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время совместного брифинга с французской коллегой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу МИД.

Дипломат призвал цивилизованный мир не реагировать на манипуляции РФ и заангажированных экспертов относительно оружия. Лишь прямое участие иностранных войск сделает их участниками войны.

"Никто не должен покупаться на эти заявления российских чиновников либо отдельных европейских политиков или интеллектуалов, которые говорят: "Не давайте Украине оружие, потому что это нас втянет в войну". Ничто не втянет вас в войну, пока ваши солдаты не начнут за вас воевать. А мы никогда не просили, чтобы ваши солдаты за нас воевали. Дайте нам необходимое оружие и никто в мире не будет вовлечен в эту войну", – рассказал Кулеба.

Также министр разъяснил инициативу Макрона для Украины. По его словам, Европейский политический союз не станет альтернативой членству в ЕС, а будет способствовать евроинтеграции Украины.

К слову, в Офисе президента раскрыли содержание переговоров с РФ на нынешнем этапе войны.

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