В прошлом году "Хмельницкгаз" присоединил к системе газоснабжения более 800 объектов

За 2020 год к газораспределительным сетям Хмельницкой области присоединились 823 новых объекта: 56 многоэтажек, 700 частных домохозяйств, 75 предприятий социально-бытового назначения. Больше всего в городах Хмельницком, Староконстантинове и Каменце-Подольском.

"Хмельницкгаз" в 2020 году провел работы по 622 нестандартных и 201 стандартному присоединению к газораспределительным сетям. Наша компания предоставляет весь спектр услуг, выполняет газификацию "под ключ": от изготовления проекта и технических условий - до момента пуска газа заказчику, - проинформировал директор по капитальному строительству Валерий Лужанинов. - Ведь у нас есть для этого все инструменты: разрешения и лицензии, опыт, квалифицированные специалисты и материальная база".

В пресс-службе отметили, что получить консультации по вопросам газификации можно в 104.ua Клиентских просторах по месту жительства. Такие центры функционируют во всех структурных подразделениях газораспределительной компании и областном центре. Клиент обращается с заявлением о присоединении к персональному менеджеру, который в дальнейшем контролирует все этапы выполнения работ. Кроме того, персональный менеджер поможет выбрать и приобрести сертифицированное газовое оборудование соответствующей мощности от ведущих иностранных и украинских производителей.

"Имея 65 лет опыта, "Хмельницкгаз" выполняет "под ключ" газификацию объектов любой сложности, осуществляет техническое обслуживание внутридомовых сетей, проводит сервисное обслуживание газового оборудования и реконструкцию сетей. Сейчас потребители Хмельницкой области выбирают среди энергоносителей именно природный газ. Ведь он остается доступным, экологическим и стабильным источником энергии. Бесспорно, только при соблюдении потребителями правил безопасного пользования", - говорится в сообщении.