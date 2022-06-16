Как прошла самая масштабная в Украине онлайн IT-конференция NIX MultiConf

Несмотря на войну, IT-отрасль в Украине стабильно развивается. Доказательство этому — онлайн-конференция NIX MultiConf, в которой приняли участие топовые украинские IT-специалисты, лидеры бизнеса и иностранные эксперты. Они поделились профессиональным опытом и обсудили тренды IT-индустрии. Также организаторы конференции собрали донаты на нужды ВСУ и ГСЧС.

34 лекции о технических и бизнес-темах в два потока, 33 часа эфира из студий в Ужгороде и Будапеште, 40 тысяч просмотров — размах NIX MultiConf впечатляет. В условиях войны это мероприятие еще раз доказывает: украинская IT-отрасль привлекательна для иностранных партнеров и остается крепким фундаментом для нашей экономики. NIX, одна из крупнейших IT-команд Украины, еще до войны планировала это мероприятие в оффлайне. Обстоятельства изменили планы, однако добавили жажды сделать, казалось бы, невозможное — провести самое большое в Украине IT-событие этой весной.

Мария Копейка, Head of PR Department NIX:

«NIX MultiConf — это то, чему нет аналогов. Это как синергия украинской силы и мужества, которая нашла еще одно проявление — через призму IT. Я не хочу говорить о важности конференции для IT-отрасли и Украины. Уверена: украинский IT-бизнес есть и будет локомотивом экономики. Те, кто думает широко, понимают это. Как понимают и иностранные партнеры — в Украине есть все для развития международного бизнеса.

Мне важно, чтобы мир услышал: украинцы — чрезвычайные люди с чрезвычайными способностями. Нам под силу через три недели организовать конференцию международного значения. Мы защищаем Родину не только с оружием, мы крепко держим тыл — и делаем это вместе. Невозможное становится

возможным: NIX MultiConf #5 показывает, чего стоит украинский народ!».

Как эксперты оценивают перспективы IT-отрасли

Бизнес-лидеры на конференции едины во мнениях: Украина является надежным партнером для иностранных заказчиков. Наши IT-специалисты поддерживают отрасль, активно участвуют в конференциях и улучшают свои навыки, чтобы в дальнейшем создавать инновационные продукты для всего мира. Благодаря этому наши эксперты являются конкурентоспособными и остаются примером для многих программистов из других стран.

Александр Колб, CEO Promodo, спикер NIX MultiConf:

«В последующие годы жду от IT-отрасли роста – особенно продуктового звена. Уверен: Европа и США будут смотреть на Украину как страну будущего. Нет разницы между нашими айтишниками и иностранными. Европа — это не географический признак, это образ мышления. Майндсетом и знаниями мы не отличаемся, а кое в чем могли бы и поспорить!».

Евгений Кудрявченко, CEO Vintage Web Production, спикер NIX MultiConf:

«Нам нельзя жаловаться. Мы должны работать и нагружать экономику. Поэтому мы сделаем все как можно лучше, чтобы клиенты были удовлетворены. У нас столько желания восстанавливать государство. Я хочу, чтобы благодаря нашему подходу заказчики чувствовали — мы герои!».

Технические доклады охватили популярные IT-направления: Python, Java, .NET, QA, PHP, бизнес-анализ, проектный менеджмент. Отдельно эксперты рассказали об IT-бизнесе в условиях войны, особенностях налогообложения в IT-сфере, а также о менеджменте команд во времена перемен.

Александр Кардаков, Глава наблюдательного совета «Октава Капитал», спикер NIX MultiConf:

«Нашему IT-бизнесу помогла «прививка» от COVID-19. Мы привыкли к стрессу, переменам, неожиданным решениям, дистанционной работе. Однако изменилось все: отношение людей, взаимоотношения, места. Важно, чтобы компания имела ценности. Если они разрушились, нужно найти новые смыслы, которые будут подтягивать и двигать людей».

Среди признанных мировых IT-звезд стоит отметить соавтора Agile-манифеста Алистера Коберна, участника Python Software Foundation Энтони Шоу, Senior Software Architect в Roundforest Гила Таяра. Они высоко оценили экспертность украинских IT-специалистов.

Гил Таяр, Senior Software Architect в Roundforest, спикер NIX MultiConf:

«В нашей команде есть два разработчика из Украины. Должен сказать: вы удивительны! У ваших IT-специалистов высокий уровень, это заметно по вопросам во время моего выступления. Это крутое коммьюнити! Надеюсь: следующая конференция будет в оффлайне — и в Украине!».

У мероприятия также была и благотворительную цель. Во время трансляции удалось собрать донаты для ВСУ и ГСЧС. Сейчас тоже можно приобщиться к сбору средств. Подробности — на сайте конференции.

Записи всех лекций NIX MultiConf можно просмотреть на YouTube канале NIX.

Справка:

NIX MultiConf — крупнейшая в Украине ИТ-конференция, которая в этом году проходила онлайн. Мероприятие полезно для ИТ-специалистов с разным опытом, которые стремятся развивать навыки и интересуются новинками ИТ-сферы. Почти 10 лет назад подобное мероприятие впервые прошло в Харькове. С тех пор из 150 поклонников конференции за несколько лет комьюнити NIX MultiConf выросло в событие мирового уровня. В 2020 году к онлайн-конференции присоединились зрители из США, Эстонии, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Египта, ЮАР и других стран.

NIX — одна из самых многочисленных в Украине IT-команд, которая насчитывает более 4500 специалистов. Специалисты NIX создают комплексные IT-решения для компаний из США, Европы и Юго-Восточной Азии. С началом полномасштабной войны команда поддерживает членов команды, их родных и всех пострадавших от вторжения рф.