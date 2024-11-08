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Прощання з "Валькірією": медик Третьої штурмової бригади загинула на фронті

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 17:42
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Прощання з "Валькірією": медик Третьої штурмової бригади загинула на фронті Фото: медик Третьої штурмової бригади загинула на фронті (facebook.com Valentyna Nahorna)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 8 листопада, в Києві відбулося прощання з Валентиною Нагорною - медиком Третьої штурмової бригади, відомою за позивним "Валькірія"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Вона загинула на фронті разом зі своїм коханим, бійцем Даниїлом Ляшкевичем, який мав позивний "Берсерк".

Валентина Нагорна приєдналася до українського війська на самому початку повномасштабного вторгнення Росії.

Без медичної освіти вона швидко опанувала військову медицину, працювала у складі медичних екіпажів та допомагала пораненим на стабілізаційних пунктах. Її відданість викликала глибоку повагу товаришів.

"З усім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе, у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка як ніхто знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабілізаційному пункті." - написала на своїй сторінці в Facebook керівниця медслужби Третьої штурмової бригади Тетяна Ковач.

Нагадаємо,що 1 листопада могло б виповнитися 29 років Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. На честь його дня народження побратими на Донеччині урочисто відкрили пам’ятну стелу для гідного вшанування полеглого бійця.

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