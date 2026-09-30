Проросійському уряду Фіцо загрожує крах: у Словаччині заговорила про дострокові вибори

Разом з опозицією за звільнення Тарабу голосували депутати Словацької національної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції й раніше висунула його на посаду.

Тому саме ця ситуація поставила під питання виживання уряду приблизно за рік до планових парламентських виборів.

За відставку Тарабу проголосували 77 депутатів. Усі 77 парламентарів, які були присутні в залі під час голосування, підтримали його звільнення, ще 73 були відсутні.

При цьому коаліція Фіцо нині контролює лише 78 місць із 150 і залежить від підтримки кількох лояльних незалежних депутатів.

Фіцо допустив дострокові вибори

Після голосування Фіцо заявив, що 30 вересня збере керівництво своєї партії Smer-SD, щоб визначити подальші кроки.

"Те, що сьогодні зробила Словацька національна партія, змушує Smer-SD завтра о 17:00 скликати керівництво партії й ухвалити рішення про подальші дії", — цитує прем’єра NewsNow.

Скандал з Тарабою

Конфлікт навколо Тарабу триває вже кілька місяців. Хоча він був висуванцем SNS, стосунки міністра з керівництвом партії різко погіршилися.

Лідер SNS Андрей Данко заявляв, що з Тарабу тривалий час не було змістовного діалогу, зокрема щодо важливих документів і рішень Міністерства довкілля.

Партія також не хотіла нести політичну відповідальність за низку напрямів роботи відомства - від зонування і вітрових електростанцій до акумуляторних заводів, гідроакумулюючих станцій та інших проєктів.

Сам Тарабунаполягав, що підстав для його відставки немає і що його фактично намагаються звільнити за належне виконання обов'язків.

Ще у травні Тарабу, Фіцо і Данко домовилися: якщо конфлікт між міністром та SNS не буде владнано, однак перший має залишити уряд до кінця вересня. Він заявляв, що добровільно йти не збирається.

Напередодні нинішнього голосування Фіцо відкликав власну пропозицію звільнити Тарабу, яку раніше подав президенту Петеру Пеллегріні. Прем’єр пояснив це необхідністю зберегти парламентську більшість та не допустити подальшої дестабілізації уряду.

SNS із таким рішенням не погодилася і зрештою підтримала опозиційну ініціативу про відставку Тараби в парламенті.



Криза може мати значно ширші наслідки

Фіцо вже допускав проведення дострокових парламентських виборів у січні 2027 року, якщо конфлікт у коаліції не вдасться владнати. Водночас для скорочення терміну повноважень парламенту знадобиться кваліфікована більшість депутатів.

При цьому розвал нинішнього уряду сам по собі не означатиме автоматичного проведення виборів, адже словацька конституційна система передбачає можливість спроби сформувати інший кабінет. Фіцо також може спробувати переформатувати нинішню коаліцію.

Тим часом лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка після голосування назвав дострокові вибори єдиним виходом із ситуації.

Він заявив, що партія добиватиметься їх проведення якомога швидше, і закликав Фіцо піти у відставку.