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Проросійський президент Болгарії не поїде на саміт НАТО через позицію щодо України

Четвер 27 червня 2024 23:20
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Проросійський президент Болгарії не поїде на саміт НАТО через позицію щодо України Фото: Румен Радєв, президент Болгарії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Болгарії Румен Радєв відмовляється брати участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Причина - його позиція щодо допомоги Україні.

Про це повідомила прес-служба глави болгарської держави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".

У канцелярії президента Болгарії розповіли, що у пропозиції про участь у саміті було сказано, що він повинен "подати рамкові позиції", прийняті урядом, і на їх основі "затвердити і/або схвалити" документи.

"Глава держави не приймає деяких положень рамкових позицій, прийнятих урядом. Вони стосуються зобов'язань, які бере на себе наша країна щодо війни в Україні", - уточнили у Радєва.

При цьому там не розкрили, у чому саме полягають "конфліктні" пункти рамкових позицій.

У "Радіо Свобода" нагадали, що минулого тижня у пресслужбі болгарського уряду заявляли, що на саміт від Болгарії поїдуть в.о. прем'єра Болгарії Дімітар Главчев та президент Болгарії Румен Радєв. Тож було невідомо, хто саме очолить делегацію.

Скандальний президент

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радєв виступає проти допомоги Україні у війні із російськими окупантами. Зокрема, він заявляв, що постачання зброї українським військовим - "гасіння пожежі бензином".

Також він накладав вето на надання Україні бронетранспортерів. Парламент його долав.

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