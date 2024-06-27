Пророссийский президент Болгарии не поедет на саммит НАТО из-за позиции по Украине
Президент Болгарии Румен Радев отказывается принимать участие в саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Причина - его позиция насчет помощи Украине.
Об этом сообщила пресс-служба главы болгарского государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода".
В канцелярии президента Болгарии рассказали, что в предложении об участии в саммите было сказано, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы.
"Глава государства не принимает некоторые положения рамочных позиций, принятых правительством. Они касаются обязательств, которые берет на себя наша страна относительно войны в Украине", - уточнили у Радева.
При этом там не раскрыли, в чем именно заключаются “конфликтные” пункты рамочных позиций.
В "Радио Свобода" напомнили, что на прошлой неделе в пресс-службе болгарского правительства заявляли, что на саммит от Болгарии поедут и.о. премьера Болгарии Димитар Главчев и президент Болгарии Румен Радев. Поэтому было неизвестно, кто именно возглавит делегацию.
Скандальный президент
Напомним, президент Болгарии Румен Радев выступает против помощи Украине в войне с российскими оккупантами. В частности, он заявлял, что поставки оружия украинским военным - "тушение пожара бензином".
Также он накладывал вето на предоставление Украине бронетранспортеров. Парламент его преодолевал.
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