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Прорив труби з окропом у Києві: частина будинків залишилася без опалення, є руйнування

Київ, Четвер 09 січня 2025 21:27
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Прорив труби з окропом у Києві: частина будинків залишилася без опалення, є руйнування Фото: у Києві прорвало трубу з окропом (t.me/kyivteploenergo)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 9 січня, біля Центрального вокзалу прорвало трубу з окропом. Понад 200 будинків залишилися без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри тривають роботи з ліквідації пошкодження теплової магістралі. Для цього застосовують 11 одиниць техніки, у роботах беруть участь понад 30 співробітників "Київтеплоенерго".

Прорив труби з окропом у Києві: частина будинків залишилася без опалення, є руйнуванняФото: ліквідація наслідків прориву труби в Києві (t.me/kyivteploenergo)

"Наразі теплопостачання тимчасово відключено в більш ніж 230 будинках. Протягом доби енергетики відновлять послугу всім будівлям за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подачі тепла", - додали в "Київтеплоенерго".

При цьому там уточнили, що внаслідок інциденту було пошкоджено приміщення хостелу та адміністративну будівлю. Фахівці визначають характер пошкоджень, після чого буде вирішуватися питання про відновлення.

Прорив труби в Києві

Нагадаємо, про прорив труби в Києві стало відомо сьогодні ввечері.

У мережі публікували відео, на яких можна помітити, що внаслідок прориву дорогою розкидало шматки асфальту

На цьому тлі рух автобусів і тролейбусів, які їздять у бік Центрального вокзалу, затримувався.

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