"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій

У Курській області бої вже сьомий день, де українським військам, імовірно, вдалося просунутися на захід і північний захід. Вночі про боєзіткнення повідомляли одразу на кількох напрямках, а на ранок у сусідній Бєлгородській області в одному з районів оголосили евакуацію "через присутність ЗСУ".
Що відомо про ситуацію в прикордонні РФ та де ведуться бої - РБК-Україна зібрало в матеріалі нижче.
Опираючись на геолокаційні кадри та російські та українські відеоролики від 10 та 11 серпня, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють про просування ЗСУ на захід і північний захід у Курській області. Ситуація по населених пунктах:
Також аналітики пишуть про "присутність ЗСУ" в Гончарівці та Заолешенці, а також про те, що українські бійці нібито діяли на південний захід від Гоголівки. Своєю чергою, росіяни кажуть, мовляв, є непідтверджена інформація про те, що "українські війська діють поблизу Борків і Спального (обидва знаходяться на південний схід від Суджі).
Зауважимо, що ще станом на вчора, 11 серпня, загальна площа, де йшли бойові дії становила до 720 кв км. Це на 70 кв км більше, ніж днем раніше, свідчать підрахунки російського видання "Агентство".
Найвіддаленіша від кордону точка, де проходили бої - це село Загальний Колодязь у Коренівському районі (28 км до кордону та всього 9 км від дороги "Льгов-Рильськ").
Фото: площа бойових дій у Курській області у неділю продовжила зростати (agentstvonews)
Тим часом розслідувачі видання The Insider вказали на цікаву деталь. За їх даними, відеозаписи Міністерства оборони Росії, які нібито свідчать про "успішні удари" по українських військових у Курській області, були зняті давно і в інших місцях. Як приклад журналісти наводять відео, опубліковане 10 серпня російським пропагандистським агенством "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ. На кадрах демонструються нібито удари в прикордонному районі Курської області, але насправді, як звертають увагу журналісти, мова йде про фільмування ударів по містах Кремінна і Часів Яр Донецької області.
Аналогічна ситуація і з роликом Міноборони РФ за 9 серпня. На кадрах, як стверджується російським відомством, "нові удари російської армії в Сумській області". Але, як з’ясували в The Insider, йдеться про відео, опубліковане пропагандистами "ТАСС" 14 липня цього року.
Фото: обстановка в прикордонні Курської області, згідно з мапою "Радіо Свобода" (svoboda.org)
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков сьогодні вранці оголосив про початок евакуації місцевих жителів з прикордонного Красноярузького району.
"У нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Краснояружського району... Але для того, щоб убезпечити життя і здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця", - заявив Гладков.
Тим часом російська служба ВВС звернула увагу, що про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка в цьому районі російські воєнкори повідомляли ще в неділю.
Пропагандистський Telegram-канал Readovka при цьому пише, що "всю ніч у Колотилівці ЗСУ намагалися протиснутися" і бої продовжуються.
Додамо, що паралельно цьому про "дуже напружену" обстановку пише місцева влада в Білівському районі Курської області. Голова району Микола Волобуєв закликав місцевих до евакуації.
Фото: в прикордонному з Україною Краснояружському районі Бєлгородської області оголошено евакуацію (google.com.ua/maps)
Нагадаємо, що 6 серпня російська сторона заявила про так званий "прорив ЗСУ" на територію Курської області. Минув тиждень і там досі тривають бої. Через що путінський режим вже ввів режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ.
Своєю чергою військово-політичне керівництво України не підтверджує причетність до цієї операції. Втім, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що нині українські військові "відтискають війну" на територію агресора.
Детальніше про те, що відбувається у прикордонних районах РФ читайте в нашому матеріалі "Стиль Сирського. Як "Курський прорив" може посилити переговорні позиції України".
Під час підготовки матеріалу використовувалися: звіт та карти американського Інституту вивчення війни (ISW), Telegram-канал "Агенство", The Insider, ВВС, Readovka, "Радіо Свобода" а також інші дані з відкритих джерел.
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