"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій

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Курська область: де бої, карти

Опираючись на геолокаційні кадри та російські та українські відеоролики від 10 та 11 серпня, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють про просування ЗСУ на захід і північний захід у Курській області. Ситуація по населених пунктах:

Суджа . Росіяни стверджують, що українські сили присутні в західній частині міста, а його центральна та східна частина в "сірій зоні".

. Росіяни стверджують, що українські сили присутні в західній частині міста, а його центральна та східна частина в "сірій зоні". Снагость . Українські сили просунулися до населеного пункту та діяли на південний схід від Коренево .

. Українські сили просунулися до населеного пункту та діяли на південний схід від . Крем’яне . ЗСУ мають просування поблизу села, яке також розташоване на схід від Коренево.

. ЗСУ мають просування поблизу села, яке також розташоване на схід від Коренево. Ольгівка . Деякі російські воєнкори заявили, що українські сили "захопили" село, а деякі пишуть лише про "просування ЗСУ" в районі цього населеного пункту.

. Деякі російські воєнкори заявили, що українські сили "захопили" село, а деякі пишуть лише про "просування ЗСУ" в районі цього населеного пункту. Черкаське Порічне . Українські війська нещодавно просунулися в населеному пункті, розташованому на північ від Суджі.

. Українські війська нещодавно просунулися в населеному пункті, розташованому на північ від Суджі. Мала Локня . ЗСУ нещодавно діяли на захід від населеного пункту, який знаходиться на північний захід від Суджі.

. ЗСУ нещодавно діяли на захід від населеного пункту, який знаходиться на північний захід від Суджі. Мартинівка . Аналітики пишуть про суперечливі заяви щодо статусу села. Одні росвоєнкори стверджували, що армія РФ нібито відбила спроби захопити село, а інші пишуть, що "українські війська повернулися та зайняли населений пункт".

. Аналітики пишуть про суперечливі заяви щодо статусу села. Одні росвоєнкори стверджували, що армія РФ нібито відбила спроби захопити село, а інші пишуть, що "українські війська повернулися та зайняли населений пункт". Гуєво. Додаткові геолокаційні кадри, показують, що ЗСУ нещодавно діяли в районі цього села.

Також аналітики пишуть про "присутність ЗСУ" в Гончарівці та Заолешенці, а також про те, що українські бійці нібито діяли на південний захід від Гоголівки. Своєю чергою, росіяни кажуть, мовляв, є непідтверджена інформація про те, що "українські війська діють поблизу Борків і Спального (обидва знаходяться на південний схід від Суджі).

Зауважимо, що ще станом на вчора, 11 серпня, загальна площа, де йшли бойові дії становила до 720 кв км. Це на 70 кв км більше, ніж днем ​​раніше, свідчать підрахунки російського видання "Агентство".

Найвіддаленіша від кордону точка, де проходили бої - це село Загальний Колодязь у Коренівському районі (28 км до кордону та всього 9 км від дороги "Льгов-Рильськ").

Фото: площа бойових дій у Курській області у неділю продовжила зростати (agentstvonews)

Міноборони РФ бреше про "успішні удари по ЗСУ"

Тим часом розслідувачі видання The Insider вказали на цікаву деталь. За їх даними, відеозаписи Міністерства оборони Росії, які нібито свідчать про "успішні удари" по українських військових у Курській області, були зняті давно і в інших місцях. Як приклад журналісти наводять відео, опубліковане 10 серпня російським пропагандистським агенством "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ. На кадрах демонструються нібито удари в прикордонному районі Курської області, але насправді, як звертають увагу журналісти, мова йде про фільмування ударів по містах Кремінна і Часів Яр Донецької області.

Аналогічна ситуація і з роликом Міноборони РФ за 9 серпня. На кадрах, як стверджується російським відомством, "нові удари російської армії в Сумській області". Але, як з’ясували в The Insider, йдеться про відео, опубліковане пропагандистами "ТАСС" 14 липня цього року.

Фото: обстановка в прикордонні Курської області, згідно з мапою "Радіо Свобода" (svoboda.org)

"Тривожні" новини в Бєлгородській області та евакуація

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков сьогодні вранці оголосив про початок евакуації місцевих жителів з прикордонного Красноярузького району.

"У нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Краснояружського району... Але для того, щоб убезпечити життя і здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця", - заявив Гладков.

Тим часом російська служба ВВС звернула увагу, що про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка в цьому районі російські воєнкори повідомляли ще в неділю.

Пропагандистський Telegram-канал Readovka при цьому пише, що "всю ніч у Колотилівці ЗСУ намагалися протиснутися" і бої продовжуються.

Додамо, що паралельно цьому про "дуже напружену" обстановку пише місцева влада в Білівському районі Курської області. Голова району Микола Волобуєв закликав місцевих до евакуації.



Фото: в прикордонному з Україною Краснояружському районі Бєлгородської області оголошено евакуацію (google.com.ua/maps)