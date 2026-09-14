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Прорив у ChatGPT Sites: OpenAI додала спільну розробку та власні домени

11:12 14.09.2026 Пн
2 хв
Інструмент перетворився на повноцінний простір для командної роботи
aimg Ольга Завада
Прорив у ChatGPT Sites: OpenAI додала спільну розробку та власні домени Вебверстка через промпти: ChatGPT дозволив редагувати сайти командою (фото: Pexels)
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OpenAI випустила масштабне оновлення для інструменту ChatGPT Sites - розробники додали можливість командної розробки сайтів, підтримку власних доменів та прискоривши процес генерації вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ChatGPT в X.

Командна робота та приватність проєктів

Ключовим нововведенням стала функція Build Together, яка дозволяє залучати інших користувачів до спільного редагування проєкту.

Основні зміни в організації розробки:

Спільне редагування: запрошені учасники можуть самостійно вносити зміни, зберігати їх і публікувати оновлення в режимі реального часу.

Гнучкі налаштування приватності: проєкт можна зробити повністю приватним із доступом лише для конкретних осіб. Розробники переконані: це зручно для створення внутрішніх корпоративних інструментів або прототипів.

Перегляд баз даних: ChatGPT отримав можливість інспектувати підключену до сайту базу даних, а всі редактори можуть швидко перевіряти зібрану інформацію без складних налаштувань.

Прискорення генерації та власні домени

Окрім командних функцій, розробники суттєво оптимізували технічну частину та візуальне позиціонування створених ресурсів.

Ключові покращення сервісу

Двократне прискорення: час від написання текстового запиту (промпту) до повної розгортки сайту скоротився приблизно вдвічі;

Підключення власних доменів: користувачі можуть прив'язувати власні веб-aдреси замість стандартних системних посилань, що робить сайти придатними для повноцінного використання клієнтами та колегами.

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