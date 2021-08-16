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Пропускной пункт "Дяково" на границе с Румынией возобновил работу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Возобновлена работа контрольно-пропускного пункта "Дяково" на границе с Румынией. Для проведения пограничного контроля доставлен мобильный комплекс КПП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Для проведения пограничного оформления на пункте пропуска "Дьяково′′ Госпогранслужба организовала работу передвижного комплекса контроля.

"Работа КПП восстановлена", - заявили в Госпогранслужбе.

Отметим, утром 16 августа на границе с Румынией временно закрыли КПП "Дяково". Причиной прекращения его работы в Госпогранслужбе назвали технические причины.

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Государственная пограничная службаРумынияКПВВ