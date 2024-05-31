На пропускному пункті "Ужгород" відновлять оформлення осіб на легковому транспорті, - ДПСУ
Фото: пропускний пункт Ужгород (t.me/DPSUkr)
У пункті пропуску "Ужгород" сьогодні відновлять оформлення осіб та транспортних засобів на легковому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Зазначається, що у пункті пропуску "Ужгород" завершено роботи з встановлення модульних конструкцій для прикордонного та митного контролю.
"Тож сьогодні з 14:00 буде відновлено оформлення осіб та автомобілів на легковому напрямку. Оформлення автобусів буде проводитися на вантажному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що також нещодавно реконструювали пункт пропуску "Рені", що знаходиться на кордоні України та Молдови.
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