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Пропускал туристов за взятку: главу национального природного парка подозревают в поборах

Автор: Дмитрий Левицкий

В Херсонской области правоохранители разоблачили руководителя национального природного парка в систематических поборах с туристических автобусов. Чиновник брал взятки с перевозчиков за беспрепятственный доступ на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Сегодня оперативники задержали исполняющего обязанности директора природного парка и по совместительству депутата Мелитопольского горсовета во время получения очередной взятки.

"Частный перевозчик предоставил ему шесть тысяч гривен за разрешение на беспрепятственный проезд туристического автобуса на территорию острова", - рассказали в полиции.

Размер денежного "вознаграждения", которое директор требовал от перевозчиков, как говорят в полиции, зависел от количества туристов, направлявшихся на территорию национального природного парка.

Сейчас должностному лицу готовят подозрение по факту взяточничества. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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коррупцияХерсонская область