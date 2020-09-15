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"Пропозиция" выдвинула Филатова кандидатом в мэры Днепра

Автор: РБК-Украина

Участники конференции поддержали кандидатуру Филатова единогласно

В Днепре состоялось собрание местной организации политической партии "Пропозиция", где ее участники единогласно выдвинули Бориса Филатова кандидатом в мэры города.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Поговорка "Один в поле не воин" - это не про Днепр. Мы знаем примеры из прошлого, когда волей и силами всего одного человека кардинально менялась жизнь тысяч людей на много поколений вперед. Я говорю об Александре Поле. Это человек-символ, основатель нашего города, который сделал его современным динамичным, индустриальным", - сказал Борис Филатов.

Отмечается, что участниками конференции стали педагоги, медики, социальные работники и другие.

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"Мы не боимся вызовов времени, мы команда профессионалов. Мы будем дальше развивать город. Сейчас актуально богатое и мощное Днепр", - подчеркнула главный аллерголог Днепра, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Евгения Дитятковская.

Напомним, 4 сентября состоялся съезд политической партии "Предложение", на котором было принято решение об участии в местных выборах 25 октября 2020 года.

Политсила выдвигает своих кандидатов в 97 городах и 109 ОТГ.

"Пропозиция" уже присутствует в 21 области. На съезде также была утверждена программа, с которой партия идет на эти местные выборы, и манифест "Наше предложение для Украины".

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