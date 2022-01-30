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Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись: они в больнице Херсонской области

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Херсон, Воскресенье 30 января 2022 21:36
Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись: они в больнице Херсонской области Фото: пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинских рыбаков, которые 28 января пропали в Азовском море, нашли. Они находятся в больнице Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича.

"Найдены пропавшие в Азовском море рыбаки Уже на суше в Херсонской области", - написал он.

По его словам, у лодки рыбаков заглох двигатель, и они дрейфовали в открытом море. Сейчас они находятся в больнице.

Кориневич добавил, что украинских рыбаков пограничная служба ФСБ России не задерживала и другие лодки к ним не подходили.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о задержании двоих рыбаков из Херсонской области пограничниками ФСБ России.

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