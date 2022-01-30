Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися: вони в лікарні Херсонської області

Українських рибалок, які 28 січня зникли в Азовському морі, знайшли. Вони перебувають у лікарні Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича .

"Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області", - написав він.

За його словами, у човна рибалок заглухнув двигун, і вони дрейфували у відкритому морі. Зараз вони знаходяться в лікарні.

Кориневич додав, що українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили.