Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися: вони в лікарні Херсонської області
Фото: зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися (dsns.gov.ua)
Українських рибалок, які 28 січня зникли в Азовському морі, знайшли. Вони перебувають у лікарні Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича.
"Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області", - написав він.
За його словами, у човна рибалок заглухнув двигун, і вони дрейфували у відкритому морі. Зараз вони знаходяться в лікарні.
Кориневич додав, що українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили.
Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила про затримання двох рибалок з Херсонської області прикордонниками ФСБ Росії.