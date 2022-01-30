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Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися: вони в лікарні Херсонської області

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Херсон, Неділя 30 січня 2022 21:36
Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися: вони в лікарні Херсонської області Фото: зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українських рибалок, які 28 січня зникли в Азовському морі, знайшли. Вони перебувають у лікарні Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича.

"Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області", - написав він.

За його словами, у човна рибалок заглухнув двигун, і вони дрейфували у відкритому морі. Зараз вони знаходяться в лікарні.

Кориневич додав, що українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила про затримання двох рибалок з Херсонської області прикордонниками ФСБ Росії.

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