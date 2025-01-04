Пропан, бутан, метан, водень: який газ для авто дешевше

На фоні рекордних продажів електромобілів масовий споживач якось відставив на задній план альтернативні види пального для машин з старими добрими двигунам внутрішнього згорання. Між тим, в різні часи і в різних країнах "газова" тема має дещо іншу інтерпретацію, ніж тепер в Україні.

Пропан-бутан

Пропан-бутан – супутній продукт переробки нафти на нафтопереробних заводах, крім того цей продукт звільняється під час видобутку нафти. Подвійна назва не випадкова, це суміш двох газів з долею пропану 40 – 80 %, і вона серед іншого використовується в якості моторного палива. В автомобілях пропан-бутан використовується у скрапленому вигляді, завдяки чому і заправних станціях, і на борту автомобіля він зберігається у балонах під тиском порядку 16 атм.

Позначається пропан-бутан як СНГ або LPG – скраплений нафтовий газ, є ще абревіатура СУГ (рос.) – скраплений вуглеводневий газ. В Україні в першу чергу саме СНГ/LPG мається на увазі, коли йдеться про автогаз як такий. І саме під роботу на СНГ/LPG переобладнують свої машини вітчизняні автомобілісти, коли встановлюють ГБО. Традиційно ціна за літр пропан-бутану (аналог 1 л бензину) в Україні та Європі складає близько 50-60 % від ціни бензину А-95. Але останнім часом в Україні це співвідношення з певних причин порушилося, і не на користь газифікованих машин.

Метан

Інакше кажучи, це природний газ, який видобувають як корисні копалини і який нам відомий як газ у наших кухонних плитах і опалювальних котлах. На транспорті в Україні і в світі метан використовується у стисненому вигляді (200 – 250 атмосфер. Тиск великий, що викликає додаткові ускладнення при стискуванні і зберіганні, бо потребуються дуже потужні компресори і громіздкі балони із товстими стінками. Відтак більшість переобладнань "під метан" стосуються вантажівок і автобусів. Стиснений метан позначають СПГ — стиснутий природний газ, за кордоном ця абревіатура пишеться як CNG. Останніми роками мережа метанових заправок в Україні практично самоліквідувалася, але напередодні ціна метану в Україні приблизно дорівнювала ціні пропан-бутану. При тому років десять тому CNG коштував вполовину дешевше, а в деяких країнах ціна CNG і зараз у 1,5 – 2 рази нижче ціні LPG.

Також у європейських країнах газ метан на транспорті використовується у скрапленому вигляді, тоді його маркують як LNG — Liquified Natural Gas. Під таке паливо LNG європейські та азіатські автозаводи випускали (і випускають) газифіковані машини у фабричному виконанні. Власне, заводських версій під стиснутий метан CNG свого часу теж було достатньо.

Водень

Справжня автомобільна екзотика – моделі фабричного виконання для використання водню в якості палива. Водневі заправки для них, звісно, теж річ майже ексклюзивна. Проте, кілька брендів, у тому числі добре відомих – BMW, Toyota, Hyundai, Mazda – потроху випускали чи випускають такі моделі. Не всі з них мають двигун внутрішнього згорання, деякі працюють на так званих паливних елементах, проте результат один: машина заправляється скрапленим воднем і рухається вперед. Для цього вона повинна мати на борту великі і важкі балони з багатошаровою термоізоляцією. А ще водень дуже летючий і просочується через будь-які з’єднання: за десять днів з бака машини випаровуються половина його вмісту. Варто уваги, що водень можна отримувати вдома, зокрема з природного газу, і для того є спеціальні побутові установки. Щодо ціни – в більшості країн, де є водневі АЗС, водень коштує дорожче за бензин і дизель.

Генераторний газ

Певно, один з найцікавіших для публіки варіантів автогазу, адже машина виробляє його в себе на борту … з дров чи, наприклад, ялинкових шишок. Так, нескладний за конструкцією газовий генератор (він же газген), заправлений дровами, в якості продукту згоряння виділяє з дров так званий горючий (або генераторний) газ. Який тут же використовують як пальне для двигуна. Цей газ не зберігають у балонах, система влаштована так, що весь вироблений нею газ відразу споживається двигуном.

За великого бажання газовим генератором реально устаткувати будь-який бензиновий автомобіль. Мінуси газгена зрозумілі: установка відбирає велику частину об’єму кузову, а ще через низьку калорійність генераторного газу помітно погіршуються тягові характеристики машини.

Якщо коротко

В нинішніх українських реаліях єдиним доцільним варіантом газового пального для сімейного і комерційного авто залишається пропан-бутан LPG. На жаль, через особливості податкового законодавства сенс його використання значно знизився: на момент написання цього матеріалу ціна автогазу становить 64 % від ціни бензину А-95. Проте, варто не забувати, що в деякі періоди року газ може коштувати всього лише третину від ціни бензину.