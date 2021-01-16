Пропагандистский прием: у Зеленского отреагировали на передачу ОРДЛО пленных Украине

Ситуация с передачей так называемыми "ДНР/ЛНР" Украине пленных в одностороннем порядке является элементом пропаганды. И она выгодна, прежде всего, народному депутату Виктору Медведчуку.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В заявлении, распространенном сепаратистскими СМИ, указывалось, что процесс передачи пленных происходит при посредничестве Медведчука. По мнению советника главы ОП, он и его политическая сила играют с эмоциями людей, одновременно "пытаясь продвинуть решения против интересов Украины",

Подоляк подчеркнул также, что именно Россия блокирует процесс полноценного обмена пленными, а не Украина.

"На сегодня Россией не выполняется даже простейший пункт парижских договорённостей – по допуску представителей Красного креста к лицам, которые удерживаются на оккупированной территории. Красный крест – заблокирован, а известный политический деятель – разблокирован? Это только доказывает искусственность блокировки переговоров по освобождению пленных", - отметил Подоляк.

Напомним, что сегодня СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" сообщили о передаче Украине пленных в одностороннем порядке. Среди них якобы женщины, пожилые и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал эту ситуацию попыткой России уклониться от договоренностей.