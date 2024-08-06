Пропагандистам РФ наказали змістити фокус з "прориву" кордону в Курській області

"Російські воєнкори та пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус уваги з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях", - написав він.

За словами Коваленка, вже є новини про "триколори на адміністративних будівлях" та "великі перемоги" російських окупантів.

Керівник ЦПД уточнив, що це є ознаками традиційної інформаційної стратегії ворога.